Slik blir den finske F-35-flåten

Denne uken overtok Finland det første av de 64 F-35A-flyene landet skal ha.

Det skjedde ved produksjonsanlegget til Lockheed Martin i Fort Worth, Texas.

Alle farger og merker på flyene er lavobserverbare.

Her er blåhvite rundellen til det finske flyvåpen tonet ned i grånyanser.

På 62 av de 64 flyene vil yttersiden av stabilisatorene være preget med emblemet til det finske flyvåpenet.