Foto: Ilmavoimat / Suvi Sunnarborg 2025

Denne uken overtok Finland det første av de 64 F-35A-flyene landet skal ha.
Det skjedde ved produksjonsanlegget til Lockheed Martin i Fort Worth, Texas.
Alle farger og merker på flyene er lavobserverbare.
Her er blåhvite rundellen til det finske flyvåpen tonet ned i grånyanser.
På 62 av de 64 flyene vil yttersiden av stabilisatorene være preget med emblemet til det finske flyvåpenet.
Flyene JF-511 og JF-531 vil i stedet ha emblemet til henholdsvis 11. og 31. jagerflyskvadron, en visent (europeisk bison) og en gaupe.
Forsvar

Slik blir den finske F-35-flåten

Det første av Finlands F-35A-fly ble formelt avduket tirsdag. Med 64 fly får landet den største flåten av F-35-fly i Nord-Europa.

Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
20. des. 2025 - 05:00

Tirsdag var en stor dag for Finland og det finske flyvåpenet. Da ble JF-501, det første av de 64 F-35A-flyene landet har bestilt, vist fram for 200 inviterte gjester ved Lockheed Martins produksjonsanlegg til Fort Worth, Texas.

Som TU tidligere har skrevet, ble flyet prøvefløyet for første gang 8. desember. Nå skal den amerikanske forvaltningen gjennom Defense Contract Management Agency (DCMA) utføre egne prøveflyvninger. Først når disse blir godkjent, blir flyet overført til finsk eierskap. 

I begynnelsen av 2026 skal JF-501 flyttes til Ebbing Air National Guard Base i Arkansas, der dette og de sju neste, finske flyene skal brukes av det finske flyvåpenet som en del av den praktiske delen av grunnutdannelsen for F-35. 

Les videre med et abonnement

Allerede abonnent?Logg inn