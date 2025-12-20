Slik blir den finske F-35-flåten

Tirsdag var en stor dag for Finland og det finske flyvåpenet. Da ble JF-501, det første av de 64 F-35A-flyene landet har bestilt, vist fram for 200 inviterte gjester ved Lockheed Martins produksjonsanlegg til Fort Worth, Texas.
Som TU tidligere har skrevet, ble flyet prøvefløyet for første gang 8. desember. Nå skal den amerikanske forvaltningen gjennom Defense Contract Management Agency (DCMA) utføre egne prøveflyvninger. Først når disse blir godkjent, blir flyet overført til finsk eierskap.
I begynnelsen av 2026 skal JF-501 flyttes til Ebbing Air National Guard Base i Arkansas, der dette og de sju neste, finske flyene skal brukes av det finske flyvåpenet som en del av den praktiske delen av grunnutdannelsen for F-35.