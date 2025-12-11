Abonner
Forsvar

Finlands første F-35 har fått sin jomfrutur

Snart har tre nordiske land denne flytypen som sitt primære kampfly.

Her tar Finlands første F-35A-fly av for første gang.
Her tar Finlands første F-35A-fly av for første gang. Foto: Lookheed Martin
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
11. des. 2025 - 10:19
F-35FinlandForsvar
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Ny i dag
Teknisk Ukeblad Media AS
Økonomi- og administrasjonssjef
H. Henriksen AS
Ingeniører
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - RAMS / Statistikk
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
NTNU
Teknisk eiendomsforvalter
En tjeneste fra