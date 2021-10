Bestiller missiler til F-35 for fire milliarder kroner

Det har vært en ventet bestilling, men torsdag er den formelt i boks og undertegnet:

Forsvarsmateriell (FMA) bestiller Joint Strike Missile (JSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Blant de største våpenbestillingene

Kontrakten har en verdi på 3,95 milliarder kroner og er med det en av de største anskaffelsene av våpen til Forsvaret noen gang.

– Med denne kontrakten sikrer vi en helt avgjørende kapasitet for våre nye kampfly. Missilkontrakten viser at vi har en konkurransedyktig forsvarsindustri, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i ei pressemelding.

Der kommer det fram at de første missilene skal leveres i 2023, med leveranser planlagt i flere år fremover.

– Vi ser allerede at andre land også planlegger å anskaffe JSM. Når serieproduksjonen nå kommer i gang, vil det bidra til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning hos både Kongsberg og deres underleverandører i lang tid fremover. Det gjør dette til en viktig avtale både for forsvarssektoren og norsk industri, FMA-direktør Mette Sørfonden i meldinga.

JSM vil være det viktigste våpenet for norske F-35A når disse skal oppnå full operativ evne i 2025. Missilet utvikles av KDA i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og FMA.

Japan har også bestilt JSM, og det er første gang KDA har en eksportkunde før hjemlandskunde.

Langt utviklingsløp

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

I februar i år ble JSM for første gang sluppet fra F-35.

TU fikk i august opplyst fra Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, at integrasjonsarbeidet følger oppsatt plan. Det mest vesentlige i de siste testene har vært å bekrefte trygg separasjon, det vil si at missilet kommer seg vekk fra flyet uansett hva som skjer, samt miljøtester inne i bomberommet på F-35.

Ifølge ham har det gått, og går, veldig bra, de har ikke støtt på noen store overraskelser nå på tampen av utviklingsarbeidet med missilet som er svært viktig både for selskapet og for Norge.

Det er snart 20 år siden KDA i samarbeid med Forsvaret startet utviklingen av en F-35-tilpasset versjon av Naval Strike Missile (NSM). Dette var fire år før F-35 fløy for første gang.

F-35A-testflyet AF-01 med et instrumentert JSM i buken. Foto: FMA

Det gikk flere år med utvikling før siste etappe, med blant annet selve integrasjonen med kampflyet, produksjon av testmissiler og flyslipp av disse, ble bestilt av Forsvaret i 2014.

Første store milepæl i tredje og siste utviklingstrinn ble passert 28. oktober 2015. Da ble det første JSM-slippet gjennomført – fra et F-16 og ikke et F-35.

Omtrent på dagen ett år senere, 29. oktober 2016, ble et motorisert missil for første gang sluppet. Det fløy langt over 200 kilometer mens det utførte en rekke krevende manøvre og varierte høyde og hastighet.

I juni 2017 ble flytest nummer tre og fire gjennomført. Her fløy JSM svært avanserte baner med flukt i ulike høyder og hastigheter der missilets flyegenskaper ble testet til ytterpunktene. Testene ble gjennomført som planlagt og inkluderte komplekse manøvre med simulerte angrep.

Den avsluttende og vellykkede kvalifiseringstesten ble gjennomført i mars 2018. Denne demonstrasjonsfyringa var den siste av en rekke tester, et såkalt «Legacy Flight Test Program» som i to og et halvt år hadde blitt gjennomført på Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City – det eneste skytefeltet i USA hvor kryssermissiler kan testes over land.