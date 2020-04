Bensinsalget har falt 20 prosent på fire år – korona endrer nesten ikke trenden

Det var nesten litt overraskende tall som Statistisk sentralbyrå la fram onsdag, over salget av bensin og autodiesel.

Det overraskende var at salget av bensin i mars ikke falt mer. En nedgang på 6 prosent fra samme måned i fjor er omtrent den takten bensinsalget har falt med de siste ti årene.

Faller i en nærmest rett linje

Grafikken her viser at salget har falt lenge. Men i første del av 2010-årene har noe av forklaringen åpenbart vært at flere gikk over til dieselbiler.

Om vi indekserer salget, og setter nullpunktet til 2016, det året salget av elbiler og salget av autodiesel toppet seg, ser vi at fallet i salget av bensin har fortsatt i nesten samme tempo.

Om utviklingen fortsetter, vil bensinsalget senest i 2022 være bare halvparten av nivået tilbake i 2010.

Salget av autodiesel faller fortsatt kraftig

Om utviklingen i bensinsalget er omtrent som før, er fallet i salget av autodiesel kraftig i år. Men det skyldes ikke bare koronakrisen. Riktignok er tallene for mars alene 12 prosent lavere enn for fire år siden. Men måler vi for årets tre første måneder samlet, er totalnedgangen omtrent på samme nivå.

Dieselsalget falt kraftig i 1. kvartal i fjor, og den nedgangen fortsetter nå – bare i enda større grad.

På en måte kan vi si at det er rart at ikke koronakrisen har medført enda lavere salg. Her kan det være flere forklaringer.

Første halvdel av mars var i liten grad påvirket av koronakrisen.

Mye av varetransporten går som normalt.

Koronakrisen er først og fremst et byfenomen. I geografisk store deler av landet er det få som er smittet.

Fordi man oppfordres til ikke å bruke kollektivtransport, bruker folk bilen i stedet når de bryter ut av hjemmekontorene sine, eller reiser til den jobben de ikke kan utføre hjemmefra.

Trenger høyere andel biler med nullutslipp

Om salget av bensin falle videre, vil avhenge av at folk faktisk kjøper elbiler. Her er det fortsatt store utfordringer utenfor pendlerkommunene rundt de aller største byene. En NAF-undersøkelse bekreftet nylig at en stor andel sier de ikke vil ha elbil.

«NAF mener at dette kan bli en utfordring for det nasjonale målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Man kan rett og slett slite med å nå de siste bilkjøperne», kommenterer NAF selv i meldingen som fulgte med resultatene fra undersøkelsen.

Sjefredaktør Jan M. Moberg påpekte i en kommentar i siste utgave av Teknisk Ukeblads månedsmagasin, at infrastrukturen for lading fortsatt er for dårlig. Det handler nok også om at selv om elbilene nå har blitt folkemodeller, har de for mange begrensninger. Ikke minst ønsker mange å ha et tilhengerfeste uten å bli ruinert av bilinnkjøpet. En sjekk på Finn.no viser at blant bruktbiler til salgs for over 50.000 kroner nå, er det tilhengerfeste på nesten halvparten.

Fortsatt langt fram

Statistikken over salget av bensin og autodiesel er interessant fordi den viser hvorvidt det reelt sett er en overgang fra fossilt drivstoff til strøm, hydrogen eller andre rene alternativer.

Drivkraft Norge har tidligere anslått at personbilene står for nær 100 prosent av bensinforbruket, og 40 prosent av dieselforbruket. Bensinforbruket er nok den beste indikatoren på hvor mye mindre vi kjører med fossildrevne biler.

At vi nå i april fortsatt befinner oss i en unntakstilstand, vil medføre at tallene for denne måneden i enda større grad enn for mars blir spesielle.

Likevel: Den langsiktige bensintrenden er helt tydelig. Spennende nå blir å se om salget av autodiesel også kan fortsette å falle over tid. Skal det skje, trenger vi nok flere alternativer i transportsektoren, enn det som i realiteten finnes på markedet i dag.