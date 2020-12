Begge årets julestjerne-formasjoner med F-16 og F-35 blir spesielle

Det er blitt en tradisjon at når man har kommet omtrent halvveis inn i julekalenderen, er det på tide å kikke etter jagerfly i formasjon.

Nå har Luftforsforsvaret lagt planene for årets julestjernflygning som vil skje fredag 11. desember.

I år er det kun dem som bor i Midt-Norge og Nord-Norge som trenger å kikke opp, og de kan dessuten bli vitne til to spesielle formasjoner:

332 skvadron flyr fra Ørland i den største F-35-formasjonen noen gang i Norge, mens 331 skvadron flyr fra Bodø i det som trolig vil være siste gang så mange norske F-16 er samlet i så stor flokk. 40-åringen skal som kjent fases ut i løpet av neste år.

I nord vil det være snakk om rundt 20 fly i formasjonen, mens det blir en noe mindre formasjon lenger sør. Luftforsvaret ønsker ikke å love noe eksakt antall, men må nødvendigvis bli flere enn 11 av de totalt 21 F-35A som er stasjonert på Ørland, ettersom det var størrelsen på fjorårets F-35-julestjerne.

Foreløpig ruteplan

332 skvadrons planlagte rute er slik: Ørland, Trondheim, Levanger/Steinkjer, Namsos, Brønnøysund, Rørvik, Halsa, Molde, Ålesund og Kristiansund.

331 skvadrons rute er som følger: Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Sortland, Andøya, Tromsø, Finnsnes, Sørreisa, Bardufoss, Harstad, Narvik, Evenes, Fauske og Bodø.

Det er mange ting som kan gjøre at planene endrer seg, kanskje særlig været, derfor oppfordrer Luftforsvaret til å sjekke deres facebooksider for oppdaterte tidspunkt for når julestjerneformasjonen passerer i 1.000-3.000 fots høyde.

Flygingene er ikke bare for å glede interesserte på bakken, det handler også om å øve på planlegging, koordinering og gjennomføring av denne typen operasjoner.

God trening

– Å fly med rundt 20 fly i en julestjerneformasjon, krever solide ferdigheter hos flygerne. Dette byr derfor på mye god trening i formasjonsflyging, i tillegg til viktig tradisjonsbæring. Ettersom F-16 gradvis fases ut i løpet av neste år, vil nok årets gjennomføring oppleves som ekstra spesiell. Vi håper alle som følger med oss i nord, får et glimt av formasjonen på fredag, og at det blir en fin opplevelse, sier Erik Brettingen, som er sjef for 331 skvadron, ei melding på Forsvarets nettsider.

F-35 var med på julestjerneflyging både i 2017 og 2018, og i fjor var de nettopp blitt operative og utgjorde for første gang hele formasjonen alene.

Denne formen for førjulsmarkering er ikke noe særnorsk fenomen. Eksempelvis har svenskene tilsvarende tradisjon der de gjennomfører «julgransflygning» med sine Jas-39 Gripen.