Bedre aminer kan hente ut CO2 mer effektivt

Manges øyne er rettet mot CO 2 -utslipp fra kjøretøyer og energiforbruket i bygningsmassen. Der tar det tid å få ned utslippene, og det er vanskelig.

Kan vi konsentrere innsatsen om store punktutslipp er mange ting lettere. Det jobber stipendiat Vanja Buvik med. Hun arbeider ved NTNUs institutt for kjemisk prosessteknologi, i forskningsgruppen miljø- og reaktorteknologi.

Buvik forsker på oksidativ degradering og biodegradering i aminsolventer for CO 2 -fangst. På tross av mange finurlige teknologier som er foreslått for å hente ut CO 2 fra industrielle utslipp, er det aminprosesser som dominerer. På Sleipner og på Snøhvit bruker i allerede teknologien til å hente ut 1,7 millioner tonn CO 2 som vi pumper tilbake i reservoaret. Det er også teknologien vi skal bruke for å hente ut klimagassen fra sementindustrien i Brevik og etter hvert fra andre store punktutslipp.

I det minste til potensielt bedre teknologi, som membraner, kommer på markedet. I mellomtiden handler det om å optimalisere aminmolekylene og å utnytte restvarmen i prosessene.

