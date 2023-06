Batterier i en liten eske skal gi Morrow et teknologisk forsprang

For å komme raskt i gang med sin egen teknologiutvikling produserer Morrow den første generasjonen batterier i Sør-Korea.

Fra neste år skal fabrikken i Arendal overta. Det gir utviklingssjef Ronny Gløckner nok å tenke på, for markedet fram mot 2030 vil vokse enormt.

Først og fremst er det elbilovergangen som driver opp volumene for batterier. Morrow ser også store muligheter i markedet for energilagring og vil starte her med en katode basert på jernfosfat. Det betyr ikke at de holder seg unna elbiler. De skal ha batterier her også, med såkalt NMC-katoder. Det vil si mye nikkel, mangan og så lite kobolt som mulig.

Ingen av disse teknologiene er spesielle i dag. Det er derimot teknologien Morrow utvikler i det nye forskningssenteret i Grimstad. Her utvikler de sin egen LMNO-teknologi, det vil si litium, mangan, nikkel og oksygen. Den skal være koboltfri og ha 60 prosent mindre nikkel. Fordelene er åpenlyse. Kobolt er veldig kostbart og kontroversielt. Nikkel er dyrt, og priskurven peker bratt oppover. Mangan er ikke så dyrt, og prisen er stabil.

Dette kan bli et rimelig batteri med gode egenskaper, ikke minst med tanke på levetid og evnen til å levere veldig mye strøm og lade lynraskt. Morrow snakker med bilprodusentene om den kommende teknologien, og det er ingen ting å si på interessen.

– Her kan jeg ikke si så mye..., må Gløckner innrømme. Foreløpig er mye hemmelig.

Men mye annet snakker vi med ham om i dagens podkast.

