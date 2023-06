I et nytt stort bygg ved Universitetet i Agder i Grimstad som finansiert av Ugland finner vi Norges største batteriforskningssenter. Det åpner i dag og skal sørge for å utvikle spennende norsk batteriteknologi i samarbeid med universitetet. For universitetet er det viktig å kunne tilby utdannelse og tromme opp interessen for ulike batterifag.