Batteri skal takle effekttoppene på hurtigladere i øde strøk

Muligheten for å kunne lade raskt blir sett på som en av de viktigste forutsetningene for at elbilen snart skal kunne erstatte fossildrevne biler. Men hva skal man gjøre i områder der infrastrukturen for strøm er mangelfull?

Det britisk-nederlandske oljekonsernet Shell tester nå en løsning på en bensinstasjon i nederlandske Zaltbommel, der et 360 kWh skal sørge for at kapasiteten økes.

Uten å oppgradere nettet

Batteriet betyr at to biler skal kunne lade med 175 kW samtidig, noe som i seg selv kanskje ikke er noe nytt. Dette betyr imidlertid at det kan gjøres uten at den aktuelle ladestasjonen trenger å foreta kostbare oppgraderinger av sitt elnett, men i stedet kan drives med sin normale effektkapasitet. Og lade batteriet så snart laderne ikke er i bruk.

Systemet er utviklet sammen med Alfen, og i tillegg til at batteriet kan kutte strømtopper, virker det stabiliserende på nettet. Dette er fordi batterikapasiteten også kan utnyttes av nettet om nødvendig.

– Sikre stabilitet i nettet

– Vi er overbevist om at integreringen av energilagring ved hurtigladestasjoner er viktig for å sikre nettstabilitet samtidig som elbilførere kan få tilbud om optimal ladetjeneste, sier Yves Vercammen, salgssjef i Alfen i en uttalelse.

Batteriinvesteringen er en av flere nye tester og løsninger som Shell utvikler for å møte fremtiden. Tidligere i år kunngjorde selskapet at de planlegger å være en ledende leverandør av energiprodukter uten utslipp. I tillegg forventer de globalt å ha en halv million elbiladere innen 2025.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.