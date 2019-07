Båtbransjen må gå i bresjen for å få fram riktige utslipptall og ny teknologi

Jeg har lest Stein Harald Jørgensens innlegg flere ganger. Likevel finner jeg ikke noe som imøtegår mine påstander slik at de fremstår flåsete. Slik jeg leser det, er vi stort sett er enige. Det nærmeste jeg kommer uenighet, er hvor mange liter pr. nautiske mil som går med i høy fart.

I mitt eksempel bruker jeg båter på 25-28 fot med motorstørrelse 250-300 hestekrefter. Jeg sier at forbruket da raskt kan komme opp i et par liter pr. nautiske mil. Noe jeg selv både har erfart og kan dokumentere – se bildene nederst i denne kommentaren.

Ja, jeg eide selv også en båt fra Erling Sandes sortiment for et par år siden. En 28 fots båt med 300 hk. Den brukte da vitterlig opp mot 60 liter i timen i noen-og-tyve knops fart. Det ble mer enn to liter pr. nautiske mil. Uten å være i nærheten av maks pådrag (toppfart).

Jørgensen møter meg på sin side med å vise til en familiebåt på 24 fot med 175 hestekrefter som bruker ca. en liter pr. nautiske mil ved marsjfart på 20-24 knop (nm/time). Det er en mindre båt, som er mindre motorisert enn mitt eksempel. Da bruker den naturligvis også mindre energi. Til tross for det, tror jeg dessverre ikke på tallene Jørgensen bruker, før han kan dokumentere dem bedre. Min påstand er at forbruket er høyere. Men det kommer naturligvis an på båtens egenvekt, hvor mange som er om bord og så videre.

Jørgensen og jeg er uansett mer enige enn uenige. Vi er enige om at båter bruker relativt mye mindre drivstoff på lave hastigheter. Vi er dessuten enige om at det er vanskelig å finne gode substitutter for fossilt brensel for båter som skal opp i planende hastigheter. Jeg har aldri påstått at elektrifisering i dag vil kunne gi oss samme bruk som vi har med fossilt drivstoff.

Selv klager jeg ikke over forbruket. Jeg har erfart at det koster og klarer likevel å hygge meg på sjøen. Å eie en båt byr på både frihet og fantastiske opplevelser.

Den store ulempen er at det koster mye energi å holde en planende familiebåt i fart. Øyensynlig mer enn selv hva importøren selv er klar over. Og akkurat det er et dårlig utgangspunkt når en skal bistå Miljødirektoratet i søken etter mer korrekte tall for utslipp fra norske motoriserte fritidsbåter.

Det jeg etterlyser er at bransjen, i stedet for å gå i forsvarsposisjon, heller er de som er offensive og går i bresjen for at vi får god dokumentasjon på hvor store utslipp vi faktisk har fra fritidsbåtflåten vår. Og at de går i spiss for å ta i bruk ny teknologi – særlig elektrifisering – for å komme utslippene til livs.

Men vi skal ha respekt for at variablene er mange i denne diskusjonen. Derfor inviterer jeg herved Erling Sande AS og Stein Harald Jørgensen til å stille med et par kombinasjoner av båt og motor – slik at vi kan få oppleve deres virkelighet. Hva om vi møtes under Arendalsuka? TU er der. Og vi legger gjerne inn tid til et par båtturer. Da skal vi med glede bite i (sjø)gresset og revurdere vårt virkelighetssyn – dersom vi får oppleve det med egne øyne.