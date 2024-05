Villa Bogensee, oppkalt etter innsjøen like ved, ligger fire mil nord for Berlin. Eiendommen ble brukt av Goebbels som et slags tilfluktssted fra hverdagslivet i hovedstaden.

Goebbels, som var blant Adolf Hitlers mest betrodde menn, fikk oppført villaen i 1939. Han bodde der fram til dagene før krigens slutt i 1945, da han begikk selvmord med sin kone i en bunker i Berlin. Huset har ikke vært i bruk siden 2000, og er nå i forfall. En eventuell renovering av bygget anslås å koste millioner av euro.

Det eies av delstaten Berlin, som opp gjennom årene forgjeves har forsøkt å overføre eierskapet til den tyske staten eller delstaten Brandenburg, der villaen ligger. Berlin vil ikke bære kostnadene til vedlikehold og vakthold og har nå gjentatt tilbudet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Vi har vår egen ChatPwC som kjører lokalt. Vi deler derfor ingen informasjon ut av huset

– Jeg vil tilby den til enhver som ønsker å ta over stedet, som en gave fra delstaten Berlin, sa Berlins finansminister Stefan Evers til delstatsforsamlingen torsdag, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Hvis vi mislykkes igjen, slik vi har gjort de foregående tiårene, har ikke Berlin noe annet valg enn å gjennomføre rivingen vi allerede har forberedt, sier Evers.

Ministeren sa ikke hvorvidt delstaten også vil vurdere eventuelle private interessenter.

Etter andre verdenskrig ble Goebbels-villaen i en kort periode brukt som militærsykehus, før det ble tatt i bruk av en ungdomsforening.