Finnes ikke utslippsfri energi som tillater praktisk bruk av planende båter i dag

Vi er selvsagt som bransjeaktør svært opptatt av å bringer verden fremover, og å gjøre våre produkter mer miljøvennlige.

Men, jeg tror ikke det er hensiktsmessig for noen å slenge rundt seg med udokumenterte påstander og i tillegg ha et urealistisk forhold til alternative teknologier.

Sjefredaktør Jan M. Mobergs påstand om at en 24-28 fots båt i dag bruker over 2 liter drivstoff pr. nautisk mil er flåsete og feil. Sannheten ligger som regel et sted mellom 1-1,5 liter pr. nautisk i planende hastigheter og er lavere i deplasement fart. Et eksempel er en relativt tung familiebåt på ca 24 fots lengde med 175 hk motor. Dette er ikke en lettdreven båt med spesielt lavt forbruk. Denne bruker ca 1 liter pr. nautisk ved marsjfart på 20-24 knop og ca 0,5-0,6 liter pr. nautisk ved deplasement fart (ca 6 knop).

En 27-28 fots planende båt bruker i dag ca 1,5 liter pr nautisk på marsjfart og under 1 liter pr. nautisk ved sakte fart. Det kjøres i virkeligheten mye mer sakte enn fort. På full gass kan man sikkert klare å finne båter med 300 hk som bruker 2 liter pr. nautisk i 50 knop, men disse kjører nesten aldri på fullt, og ligger i mange tilfeller ned mot 1 liter pr. nautisk i 25-30 knops fart.

Til saktegående bruk kan el til en viss grad brukes, men også der er det store utfordringer i forhold til sikkerhet utaskjærs

Det finnes ikke batteriteknologi eller annen utslippsfri energi som tillater praktisk bruk av planende båter i dag. Sannsynligvis ikke på ganske lang tid ennå. Energitettheten i batteriene er rett og slett for liten. Vekt er selvsagt også en stor utfordring. I tillegg kommer sikkerhetsaspekt, infrastruktur osv. Til saktegående bruk kan el til en viss grad brukes, men også der er det store utfordringer i forhold til sikkerhet utaskjærs og ikke tilstrekkelig energi/rekkevidde til å «stå imot» dårlig vær, for eksempel.

Vi ønsker jo alle å gå i miljøvennlig retning, men å pushe et budskap om «el-båt» i dag et budskap om å hindre folk i å velge «planende» båt og kun kjøre sakte, samt ta stor sikkerhetsrisiko. I tillegg er det altfor dyrt! Man vil med andre ord stenge av 90 prosent av dagens marked. Vi får håpe den positive utviklingen for de fossile marine motorene fortsetter, og det gjør den sikkert. Bilindustrien og andre vil sikkert også fortsette å presse frem bedre batteriteknologi, som på et eller annet tidspunkt vil være funksjonelt i båt. Men vi er langt fra der i dag.