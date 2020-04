Bastholm vil ha slutt på fossil krisehjelp

Hun advarte Solberg mot å gi etter for press fra Fremskrittspartiet og kalte det en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.

– Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke, sa Bastholm.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Bastholm viste til at det pågår diskusjoner om skatteutsettelser for oljenæringen for å bidra til mer investeringer i nye prosjekter. Stortinget har spesifikt bedt om egne tiltak rettet mot petroleumssektoren, som er hardt rammet av sviktende etterspørsel og kraftig prisfall under koronakrisen.

– Største trussel

Men MDG vil heller ha en storstilt, forpliktende satsing på havvind, karbonfangst og -lagring og elektrifisering av kysten. Det vil også gi leverandørindustrien flere bein å stå på, er budskapet.

– Verdens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030. Da kan vi ikke subsidiere leting etter oljeforekomster som vil komme i drift i 2035, sa Bastholm.

– Akkurat nå er den største trusselen mot ny, fornybar industri i Norge nettopp at regjeringen fortsetter å investere i fossil energi.

Hun kom i den forbindelse med en direkte oppfordring til de anslagsvis 170.000 menneskene som jobber i tilknytning til oljenæringen i dag: Nå trenger vi deres kunnskaper og erfaringer til å bygge opp de nye, fornybare næringene.

Full støtte til Bastholm

En sterkt nedskalert utgave av MDGs landsmøte holdes lørdag digitalt. Partiet skal velge ny ledelse, og Bastholm er innstilt som leder, med Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen som nestledere.

Hermstad er i dag likestilt med Bastholm som nasjonal talsperson for MDG. I sin landsmøtetale lørdag ga han sin fulle støtte til Bastholm.

– Jeg tror det er riktig for partiet at vi samler oss om en leder. Jeg ser fram til å fortsette det glimrende samarbeidet med hun som jeg virkelig håper blir valgt til partileder på dette landsmøtet: vår egen super-Une, sa han.

Koronaskatt

MDG skal behandle resolusjonen «Grønn politikk under koronakrisen» på landsmøtet.

Den omfatter et forslag om en midlertidige koronaskatt, som skal skaffe 4–7 milliarder kroner til statskassen. Skatten skal innføres for å sikre at krisen ikke skaper økte forskjeller og vil komme på 5 prosent på den delen av inntekten som er over 700.000 kroner.

MDG har det siste året ligget stabilt over sperregrensen på et gjennomsnitt av nasjonale målinger hos Poll of polls. Et valgresultat i tråd med dette neste høst vil kunne gi Bastholm selskap av åtte-ti nye MDG-ere på Stortinget.