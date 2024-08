Nå skal det nemlig hete at «Stortinget skal innføre et mål om avvikling av norsk olje og gass innen 2040».

I programmet for inneværende stortingsperiode heter det at MDG vil «gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035».

Klassekampen skriver fredag at punktet om sluttdatoen er fjernet, men MDG presiserer overfor NTB at det dreier seg om en flytting til 2040.

Nestleder Ingrid Liland, som har ledet programkomiteen, sier til avisen at de står fast på at man trenger å ha en politisk anerkjennelse av at norsk olje og gass er et produkt vi skal slutte å eksportere, fordi det skaper klimakrise.

– Men det viktigste er at vi lager en plan for hvordan de som jobber i og er tilknyttet oljeindustrien, kan begynne å omstille seg, sier nestlederen.