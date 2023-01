Bane Nor har endret problemanlegget på Follobanen – gått tilbake til utprøvd løsning

Mandag avholdt Bane Nor pressebrief om Follobane-problemene. Her sa de at de nå har gått vekk fra den unike løsningen med jording i begge ender av høyspentledningen. Nå har de bygget en løsning hvor man jorder kun i én ende.

– Vi jorder nå på samme måte som vi gjør overalt ellers på det norske jernbanenettet, sier Stine Undrum, utbyggingsdirektør i Bane Nor.

Hun understreker at løsningen med jording i begge ender er godkjent i Teknisk regelverk.

– Det er ikke noe galt med å jorde i begge ender. Vi skifter løsningen for å være 110 prosent sikker på at vi lager en løsning som er god, sier hun.

Hun motsier også hva Elecnor Norge-sjefen sa til TU tidligere mandag, at løsningen er unik i verden.

– Det bygges nedover i Europa, sier hun.

Hun sier også at de er i god rute til å åpne Follobanen 1. februar, slik de tidligere har signalisert.

Hun forteller at de har byttet ut skadede endeavslutninger. Neste uke skal de begynne testing av løsningen.