Bane Nor håper å åpne Randklev bru til våren

Topplederne samlet seg torsdag for å se den siste delen av den kollapsede brua bli heist opp fra elva. Fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, sjef i Bane Nor, Terje Dengerud, Rambølls leder for samferdsel, Bettina Sandvin, konserndirektør for utbygging i Bane Nor. Foto: Arash A. Nejad