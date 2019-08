Bane Nor finner ikke ut hvorfor togene står på Østfoldbanen. Dette kan være årsakene

I over en uke har Bane Nor jobbet døgnet rundt for å finne ut av hva som er årsaken til at alle signaler lyser rødt på det ene sporet på Østfoldbanen inn mot Oslo.

– Vi jobber nå med å sjekke alle punkter, kabler og tilkoblinger mellom Loenga og Bekkelaget, men så langt har vi ikke klart å finne feilen, sier kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kjell Bakken til Teknisk Ukeblad.

Det var onsdag forrige uke feilen ble oppdaget første gang. Men siden togrutene allerede var redusert frem mot skolestart rammet det ikke passasjene direkte før mandag morgen.

– Vi var sikre på at vi ville klare å finne feilen før mandag. Men per i dag vet vi ikke hva det er som skaper signalfeilen, og kan dermed ikke si noe om når sporet vil være tilbake i drift, sier Bakken.

Ikke feil på signalanlegget

At togene står på grunn av signalfeil er imidlertid langt fra noe nytt. Med gamle systemer fra 1950-tallet er det mye som kan gå galt.

– Signalanlegget vi har er både gammelt og veldig komplekst. Det består av svært mange bestanddeler. Men det er bare en liten del av problemet. Det er svært mange ting som kan føre til signalfeil, forteller Bakken.

En vanlig misforståelse når man hører om signalfeil er at det betyr feil på selve signalanlegget.

Signalfeil betyr nemlig bare at det er oppdaget en feil langs togstrekningen. Når en feil er oppdaget vil signalanlegget varsle togene om dette ved å gi rødt lys. Da er det ikke mulig å kjøre tog inn på strekningen.

Tror jernspon er tog

En svært vanlig årsak til signalfeil er feil på sporfeltsystemet. Det er systemet som forteller signalanlegget når et tog kommer inn i, og forlater, de ulike sporfeltene langs skinnene. Bare i Oslotunnelen er strekket delt opp i syv sporfelt som ikke slipper noe nytt tog inn før et annet tog har forlatt feltet.

– Det er ikke uvanlig at det går ut meldinger om tog på strekninger der det ikke finnes tog, på grunn av kortslutninger i dette systemet, forklarer Bakken.

Forklaringen på feilmeldingen kan være så enkel som at litt jernspon fra forrige tog legger seg i sporet og lar sensorer tro det er tog i sporet.

– Når signalsystemet tror det er tog i feltet vil det være umulig for andre tog å kjøre inn i det, selv om dette skulle vise seg å bare være jernspon, sier Bakken.

En beklagelig situasjon

Andre vanlig årsaker til signalfeil er jordingsfeil i signalmaster og fukt i tekniske anlegg.

– Både fukt og jordingsfeil får alle signaler til å vise rødt på en gang. Da er det ikke mulig å kjøre togene, sier Bakken.

Bane Nor utelukker ikke at noen av disse feilene kan være problemet på Østfoldbanen per dags dato.

– Det er en svært beklagelig situasjon for alle de det rammer. Vi har et tverrfaglig team som jobber døgnkontinuerlig med feilsøking på strekningen. Men antall mulige feilkilder er så stort at vi ikke tør å love noe om når sporet vil være oppe igjen, sier han.

I første omgang er togene innstilt frem til mandag.

15 år til med feil

Helt slutt på signalfeil vil det aldri bli, men Bakken mener det nye, digitale signalsystemet ERTMS, vil føre til langt færre feil enn det man opplever i dag.

– Innføringen av ERTMS i 2034 vil helt klart føre til færre signalfeil og dermed færre forsinkelser og innstillinger enn vi har i dag, sier han.

I tillegg til færre feil, vil det nye, heldigitale systemet gjøre det lettere å finne feilene når de oppstår.

– Systemet vil ha innebygget overvåkningssystemer på en helt annen måte enn de gamle anleggene vi har i dag. De vil gi en klarere indikasjon på akkurat hvor feilen har oppstått og dermed gjøre jobben med å finne feilen mye enklere, sier han.

– Betyr det at vi må forvente mye signalfeil i 15 år til frem til det nye signalsystemet kommer?

– Ja, det betyr dessverre det, sier Bakken.