Regjeringen foreslår vedlikeholdsmilliard til jernbanen

Signalfeil, forsinkelser og innstillinger i togtrafikken preger pendlere og andre reisende som er avhengig av jernbanen for å komme seg til jobb, på tur og andre steder med tog.

Nå lover samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) å trappe opp innsatsen ytterligere.

– Det er jo den reisen vi har tatt fatt på her, at vi skal sørge for å minimere antall stoppende feil på jernbanen, sier han til NTB.

Nygård vil bruke én milliard ekstra til drift, vedlikehold og fornying av jernbanen og bestille 13 flere regiontog i neste års statsbudsjett.

Planen er derfor å bruke til sammen 7,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold, og 7,9 milliarder kroner til fornying av mindre investeringer neste år.

«Verre» først

Men i Bane Nors tilstandsrapport «InfraStatus» for 2024, som kom i juni, kommer det fram at den norske jernbanen står overfor et betydelig fornyelsesbehov på hele 127,8 milliarder kroner.

Klimaendringer som fører til ekstremvær, som flom og ras, forverrer situasjonen ytterligere og fører igjen til at det blir behov for enda mer vedlikehold av jernbanen, står det i rapporten.

– Er da denne ekstra milliarden nok til å møte disse utfordringene?

– Vi må bruke litt tid på å trappe opp. I Nasjonal Transportplan er vi ærlige på at i de første seks årene vil vedlikeholdsetterslepet øke noe, mens i den neste seksårsperioden vil det gå ned, sier Nygård.

Ifølge ham skal ikke det bety at situasjonen blir verre de neste seks årene. Målrettet bruk av pengene skal likevel sørge for mer oppetid og færre stans på jernbanen, sier samferdselsministeren.

Plass til flere

Med målrettet bruk mener han å bruke penger der de gir mest nytte, for eksempel i Oslo-regionen.

– Det er jo ikke slik at alle disse pengene skal brukes i Oslo-regionen, men det som er viktig å forstå med norsk jernbane, er at nær sagt alle jernbanelinjer skal på et eller annet vis gjennom eller inn til Oslo, slik at hendelser i denne regionen er noe som påvirker jernbanen i hele landet, sier Nygård.

Og de 13 ekstra togene kommer på toppen av 55 tog som allerede skal komme i 2026 og utover. Disse togene har bedre kapasitet, og det betyr at flere framover skal kunne ta tog, ifølge ham.

– Det betyr at vi også nå legger til rette for at vi kan takle en vekst i antallet passasjerer fremover, ikke bare erstatte gammelt materiale.

For eksempel har de nye togene 40 prosent bedre kapasitet enn dagens tog og dermed plass til langt flere enn i dag, sier samferdselsministeren.