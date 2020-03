Audi E-tron Sportback S er verdens første serieproduserte elbil med tre el-motorer

– Da vi utviklet E-tron, var et av de grunnleggende kravene at vi kunne bygge en sportsmodell, sier Marc Baur hos produsenten.

Elektrifisering har endret bilbransjen på kort tid. Men i tillegg til å tilby drift uten lokale utslipp, er det mange fordeler som følger med teknologibyttet. En slik viste Audi i løpet av et døgn på testbanen Neuburg utenfor Ingolstadt-hovedkvarteret. Et anlegg der produsentens sportsavdelinger normalyt holder til og tester ut forskjellige racerbiler.

E-tron er utgangspunktet

Så hva var det vi fikk være vitne til? Jo, gjemt i en lett kamuflert E-tron Sportback ble teknologien som skal gjøre elbiler sportsligere, vist fram.

Rent teknisk har Audi gått ut fra standardmodellen av E-tron, men har flyttet rundt på blant elektronikken. Den elektriske maskinen bak er flyttet fremover og i akterenden er det to maskiner som tar hånd om hvert sitt hjul. Det hele er på en måte likt systemet som Polestar bruker i sin Model 1, noe jeg tror er helt riktig. Dette er en fornuftig vei for ytelsesmodeller.

Den ekstra motoren har økt den maksimale effekten til 370 kW / 503 hk med et dreiemoment på 973 Nm. Nok for å akselerere den over 2,5 tonn tunge lasten fra 0–100 km / t på 4,5 sekunder. Men disse tallene, hvor imponerende de enn måtte være, er sekundære. Det mest interessante er hvordan tre-maskin-systemet påvirker bilens karakter.

Kjenner forskjellen i kurvene

Systemet legger nemlig grunnlaget for virkelig avansert momentkontroll. Som nevnt får bakhjulene kraften fra hver sin motor, noe som betyr at de kan styres uavhengig av hverandre. Ifølge Audi kan systemet sende enorme krefter til riktig hjul, i stedet for de ganske små kraftforskjellene som i differensialbremsesystemet som brukes i de forbrenningsmotordrevne RS-modellene. Forakselen er ikke så avansert, men bruker en mer tradisjonell bremsebasert momentkontroll.

Første gang du kjører inn i en kurve vil du garantert føle forskjellen mellom dette systemet og det som er i den vanlige E-tron, sier Marc Baur, ingeniør hos Audi og mannen som er ansvarlig for utviklingen av systemet.

Mange deler skal harmonisere

Ifølge Baur har de brukt mange timer på å sette sammen et system som føles som en S-modell (S og RS er betegnelser på sportsligere modeller hos Audi).

– Det har vært en enorm utfordring. Elektronisk momentkontroll, bremsebasert dreiemomentstyring, drift på alle hjul, og fjæringssystemer – alt er utviklet av oss og fungerer sammen i ett og samme system. Det er ikke lett å koordinere funksjonen og få så mange deler til å harmonisere på en sikker, pålitelig måte som kan reproduseres uavhengig av ytre forhold.

Etter å ha mottatt den tekniske gjennomgangen av Baur, var det på tide å få en første smakebit av teknologien. Denne gangen var omviseren rallylegenden Stig Blomqvist. Her handlet det mindre om å fortelle hva systemet kunne gå for – og i stedet vise. Det betydde dekksprutende sladder som ble utført på en måte som om det var kjøreturen ned til dagligvarebutikken. Effektivt.

På banen

Så hvordan er bilen å kjøre hvis du ikke selv er av rallykvalitet?

Vi startet først med en innføring så jeg skulle vite hva systemet faktisk gjør. Det innebar korte kurver, noen rette strekninger og en dobbel 90 graders sving. Og visst har ting skjedd sammenlignet med vanlig E-tron.

Hvert pådrag ut av kurvene ga svar på hva de to maskinene bak drev med.

I tillegg avgjør selv utslag på rattet hvordan kraften fordeles, noe som betyr at du som sjåfør alltid føler hvordan momentfordelingen foregår. En følelse som kan beskrives som at ytterhjulet presser på og hjelper til å styre rundt i svinger.

For de som velger å koble fra antisladdsystemet, betyr det også at du lett kan provosere herlige brede sladder. For når du først har valgt en linje på vei ut av kurven, er det lett å presse og få bilen til å overstyre. Men det handler ikke om ville, ukontrollerte kast. Teknikken er utrolig fininnstilt, og det er med full trygghet at sladdingen skjer. Det er først når en, beruset av bilens glade karakter, kommer litt overmoden inn i kurvene at du innser hvor stor vekt E-tron kommer med.

– Må føle fordelene

– Det var viktig for oss å få et system som kundene våre kjenner i hverdagen. Når du kjører skal du føle fordelene med systemet, ellers er det ingen mening å sette det inn. Jeg synes vi har funnet den rette balansen og har fått inn S-karakteren i en elbil, sier Baur da jeg møter ham igjen etter prøvekjøringen.

Jeg må si at de har lyktes ganske bra. For de som kaster av seg antisladdesystemets lenker, kan du få en leken og morsom bil. Akkurat som Audi har strebet etter. Det som slår meg er hvilken effekt dette tre-maskin-systemet kan ha for en modell med litt mindre vekt og sportsligere proporsjoner.

I tillegg til den ekstra motoren, så kommer ekstra krengehemmere og litt stivere fjæring inkludert i S-pakken. I tillegg hjulhus, litt nytt design på støtfangerne og større felger. Forventet sminke, ganske enkelt.

Bilen vi fikk lov til å kjøre ble beskrevet som en bil som var veldig nær produksjon, og derfor var det dårlig med rene fakta når det gjelder spesifikasjoner.

Denne artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.