Audi E-Tron kan få nytt navn og lengre rekkevidde i år

Audis første massemarkedselbil, SUV-en E-Tron, får en midtlivsoppdatering i år og skal samtidig få nytt navn, skriver Automobilwoche.

Mot slutten av året får bilen en stor designoppdatering, og den endrer navn til Q8 E-Tron, ifølge avisens kilder. Den oppdaterte modellen skal være i produksjon frem til oppfølgeren kommer i 2026.

Audi E-Tron har brutt med hvordan Audi vanligvis gir navn til sine modeller, med en bokstav- og tallkombinasjon som sier noe om kjøretøytype og segment. For eksempel er Q4 E-Tron en SUV (Q) i mellomsegmentet (4), samt en ladbar bil (E-Tron).

Helt på linje med eksisterende navnepolitikk blir det likevel ikke. Q8 antyder at det er snakk om en bil i øverste størrelsessegment, noe som ikke rimer med bilens størrelse. Det skal endres i 2026, når Q8 E-Tron lanseres som en bil på størrelse med dagens Q8 med forbrenningsmotor.

Samtidig skal Audi beholde modellnavnet E-Tron GT, som heller ikke følger tradisjonell navnekonvensjon.

Får ny design og bedre rekkevidde i år

Kildene hevder at E-Trons design skal gjøre likere Q4 E-Tron (bildet). Foto: Marius Valle

Designen på Q8 E-Tron skal endres slik at den harmonerer mer med Q4 E-Tron, og den får redesignet front og bak.

Videre skal batterikapasiteten økes, og bilen skal få 200 kilometer ekstra rekkevidde sammenlignet med dagens E-Tron 55. Det betyr i så fall en typegodkjent rekkevidde på rundt 600 kilometer.

Vi har tidligere omtalt E-Trons fremtid som Q8. Automobilwoche skrev i fjor at fabrikken bilen produseres ved, skal fase ut E-Tron i 2026 og at den deretter skal produsere Q8 E-Tron. Den gangen ble det hevdet at Audi-kildene fortalte at E-Tron fases ut fordi den er basert på en fossilbilplattform og dermed ikke har noen fremtid i Volkswagen-gruppens elbilsatsing.

Det er kjent at Audi planlegger elbilutgaver av A6 og Q6. Disse skal baseres på Audis PPE-plattform.