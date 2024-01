De tre nye bulkskipene på 9500 dødvekttonn skal bygges ved Royal Bodewes. Samme verft leverte to nesten identiske hybridfartøy i 2021 og 2022, henholdsvis MV Aasfjell og MV Aasfoss.

Wärtsilä leverte et hybrid framdriftssystem til de to foregående skipene. De har fått tilsvarende ordre også denne gangen, men nå vil hovedmotorene være den nye W25 multifuelmotoren som ble lansert i september 2023. Motorene, som har en effekt på 2250 kW, kan blant annet gå på metanol.

De nesten 120 meter lange og 15,8 meter brede skipene skal leveres i desember 2025, april 2026 og september 2026.

Hvert skip får en sekssylindret Wärtsilä 25 hovedmotor med NOx-katalysator, Wärtsilä-girkasse, vribar propell, Wärtsilä Pro-Touch-brokontrollsystem, hybridsystem med DC-hub og 620 kWh batterikapasitet, kontrollsystem, samt batteri-, strøm- og energistyringssystem.

Tre hybride selvlossere Rederi: Aasen Shipping

Verft: Royal Bodewes

Lengde: 119,95 meter

Bredde: 15,85 meter

Dypgang. 7,5 meter

Kapasitet: 9.400 dødvekttonn

Hovedmotor: Wärtsilä 6L25

Batteripakke: 620 kWh

Peak shaving

Skipene skal ha elektrisk selvlosser og kan kobles på land- og ladestrøm. Batteriene kan brukes til nullutslippsoperasjoner i havn og til å utjevne effekttopper under seiling (peak shaving).

MV Aasfoss ble levert fra Royal Bodewes i 2022. Det er en hybrid selvlosser på 9500 dvt. De tre nye blir nesten helt like, men får en annen hovedmotor. Foto: Aasen Shipping

Wärtsilä opplyser at kombinasjonen av den effektive og fleksible Wärtsilä 25-motoren med batterier gir optimal drift med tanke på miljø og bærekraft.

– Skipene kan bruke elektrisk batterikraft når de er i havn og for lavlastoperasjoner og deretter bytte til hovedmotorene for transitt, sier Stefan Nysjö, direktør i Wärtsilä Marine Power.

Administrerende direktør Torbjørn Torkelsen i Aasen Shipping sier ifølge en pressemelding at de er veldig fornøyd med Wärtsilä.

Multifuel

– Ved et nært samarbeid oppnår vi mer effektiv og mer miljøvennlig godstransport. Dette er viktig for oss. I tillegg er Wärtsilä-motorene klargjort slik at vi senere kan bytte til bærekraftig drivstoff, noe som vil gjøre oss i stand til ytterligere å redusere karbonutslippene betydelig, i tråd med våre mål for avkarbonisering av flåten, sier Torkelsen.

Illustrasjonen viser aktuelle løsninger for å få ned utslipp og avkarbonisere nærskipsfart. Illustrasjon: Aasen Shipping

Wärtisilä opplyser at W25-motoren kan gå på flere typer drivstoff. Viridis Bulk har bestilt to W25-motorer for ammoniakk-drift.

Aasen Shipping ble stiftet i 1981 av kaptein Hans Martin Torkelsen. Rederiet eier i dag ni selvlossere på 6000 dvt til 9500 dvt.

Innen transportsektoren står skipsfart og fiske for ca. 22 prosent av utslippene. Gjennomsnittsalderen for nærskipsflåten er på rundt 30 år. Behovet for fornyelse er stort.