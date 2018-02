Arbeidsledigheten har falt i ett år - i strekk

Januar er en måned hvor antall ledige alltid går opp. Også denne gangen ser vi en liten økning innen ingeniør- og ikt-fag. Men justert for sesongvariasjoner kan vi likevel konstatere at nedgangen fortsetter, viser nye tall fra Nav.

Dermed har vi nå sett en nedgang i arbeidsledigheten, måned for måned, i ett år i strekk.

Ingeniør- og ikt-fag er dessuten yrkesgruppen hvor nedgangen i ledighet er størst det siste året, med hele 34 prosent færre som står uten jobb i januar 2018, enn i januar 2017.

3000 færre ledige ingeniører

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i en melding fra Nav.

Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen bygge- og anleggsarbeid, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag.

Ledigheten er nå lavere enn i januar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent, og industriarbeid med 31 prosent.

For ingeniører ligger arbeidsledigheten nå på 2,2 prosent, ned fra 3,3 prosent for ett år siden. Det innebærer at det er blitt nesten 3000 færre arbeidsledige ingeniører de siste 12 månedene.

Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har gått ned det siste året.

Flere har vært ledige i over 2 år

Samtidig øker den gruppen som har vært arbeidsledige lengst, ifølge Nav.

Sammenliknet med januar i fjor har bruttoledigheten økt blant de som har vært arbeidssøkere i to år eller mer, mens færre har vært arbeidssøkere i under to år. Med andre ord, selv om det er færre arbeidsledige totalt, øker antallet i denne gruppen.

Økningen blant dem som har vært ledige i mer enn to år er størst innen ingeniør- og iktfag og innen industriarbeid.

Det er i tillegg i hovedsak i Rogaland og Hordaland det en økning i antallet personer som har vært arbeidsledige så lenge.