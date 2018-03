Arbeidsledigheten for ingeniører synker: Har ikke vært lavere på nesten tre år

Januar 2017 nådde arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag toppnivået. Da var hele 8626 registrert i Navs registre.

De siste 13 månedene har det tallet blitt redusert med nesten 3370, eller 39 prosent. Vi må nesten tre år tilbake i tid, til mars 2015, for å finne tilsvarende tall.

Ved utgangen av februar var 5256 innen ingeniør- og ikt-fag arbeidsledige, ifølge Navs tall.

Oljeutdannelse vil lønne seg igjen: – Kommer til å bli mangel på folk

421 færre siden januar

Bare den siste måneden er antallet ledige ingeniører sunket med 421.

Nedgangen i arbeidsledighet er fortsatt størst for ingeniør- og ikt-fag, på hele 35 prosent, når vi sammenligner med samme måned året før. Deretter følger industriarbeid og bygg og anlegg.

Det er nå kun to prosent av ingeniører som er arbeidsledige, noe som ligger godt under snittet for arbeidsstyrken i sin helhet, på 2,5 prosent.

For ett år siden var 3,1 prosent av alle ingeniører registrert som ledige.

Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har gått ned det siste året.

Samtidig er det fortsatt en økning i antall langtidsledige ingeniører. Nav opplyser at ledigheten øker blant dem som har vært uten jobb i mer enn to år, samtidig som den synker for dem som har væørt ledige kortere.

Økningen for denne gruppen er størst innen ingeniør- og ikt-fag.

Er nedgangen i arbeidsledige ingeniører reell: Eller skyldes den langtidsledige som faller ut av statistikken?

Nesten to av tre arbeidsledige ingeniører er langtidsledige: – De får ikke oppmerksomheten de burde få

Færre nye ledige

Nav opplyser at nedgangen i ledigheten det siste året må sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå.

I februar var det i alt i gjennomsnitt 800 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav hver virkedag. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne tilsvarende lave tall, skriver Nav.

Ved utgangen av februar var det i alt registrert 69.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 15.000 sammenliknet med februar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent.

55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Det er i Rogaland ledigheten synker mest, med en nedgang på 34 prosent det siste året.