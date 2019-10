Apple-gründer har mistet troen på selvkjørende biler 

Apple-medgründer Steve Wozniak har stor tro på teknologi, og har i mange år vært optimistisk på vegne av selvkjørende biler. Men på en konferanse om bilbransjens fremtid, som nylig ble arrangert i Las Vegas, kunne 69-åringen fortelle at han har mistet troen på selvkjørende biler.

– Jeg ser ikke at vi kommer til å oppnå nivå 5-kjøring i min levetid, sier Steve Wozniak til wardsauto.com.

Med nivå 5 menes det øverste nivået av selvkjøring, der bilene ikke har ratt og mennesket ikke har mulighet til å gripe inn.

– Du må alltid være beredt på å ta over. Og vet du hva det betyr? At du må lære deg å kjøre, sier Wozniak.

– Vanlige veier for krevende

Dermed går Apple-kjendisen, som selv har en Tesla for langkjøring og Chevrolet Bolt til småkjøring, tilbake på egne spådommer om at autonom kjøring ikke er mange år unna.

I dag mener Wozniak at selvkjørende biler vil kunne fungere på spesiallagde veier med begrenset aksess, men at vanlige veier rett og slett blir for utfordrende for sjåførløse biler.

– Det er for mange uventede ting, det kan være et dekk som ligger foran deg, sier Wozniak. Han understreker at selv en Tesla vet ikke hvordan bilen kan styre unna, kjøre forbi og deretter sentrere seg i veibanen igjen, slik et menneske enkelt vil gjøre.

Skuffede Tesla-eiere

– Jeg var helt sikker på at vi kom til å få autonome biler som kunne kjøre hvor som helst, og kunne gjøre det samme som et menneske, sier 69-åringen i et intervju referert av Extremetech.

Han mener at mange Tesla-eiere har trodd at det var Elon Musk & co. som skulle ta mennesket inn i en verden med autonome kjøretøy, men at eierne har blitt skuffet over hvor mange feil bilen gjør.

For selv om Tesla ligger langt fremme, er disse bilene fremdeles langt unna å tenke og lære som et menneske.

– Tesla har vist hvor mange feil en bil kan gjøre som selv den dummeste sjåfør ikke ville gjort, sier Wozniak til wardsauto.com.

– Har forledet folk

– Vi har forledet folk til å tro at teknologien skal bli som en menneskehjerne, som kan tenke ut nye løsninger underveis, sier Wozniak.

Da en journalist spurte om Apples bilprogram fremdeles eksisterte, svarte Wozniak at han ikke lenger var en del av de indre gemakker.

– Men jeg tror at det finnes et bilprogram, sier Apple-guruen.