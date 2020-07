Åpner for vanlig bestilling av ID.3

Mandag 20. juli åpner Volkswagen for at hvem som helst kan gå til sin forhandler og bestille seg en ID.3. Til nå har det kun vært reservasjonsholdere som har hatt mulighet til å legge inn bestilling.

Med dette kommer også mulighet til å bestille bilen med det største batteriet, som har en kapasitet på 77 kilowattimer. Til nå er det kun utgaven med 58 kilowattimer som har vært tilbudt.

77 kWh-utgaven kalles ID.3 Tour, og har en rekkevidde på 550 kilometer, og kan hurtiglades med inntil 125 kilowatt. Bilen har samme utstyrsnivå som den kommende ID.3 Pro S.

Ferdigkonfigurerte biler

Det blir ikke mulighet for å konfigurere bil fritt etter eget ønske. I stedet kan kundene velge mellom sju ferdig konfigurerte utgaver av bilen. De vil imidlertid utleveres fra oktober, og har i likhet med det første ID.3-eksemplarene som leveres måneden før ikke alle programvarefunksjoner.

Oppdatering på verksted skal skje i løpet av første kvartal neste år, heter det i pressemeldingen. De bilene som leveres i første kvartal har alle funksjoner på plass ved utlevering.

At bilene er ferdig konfigurert vil trolig bidra til at produksjonen kan gå raskere enn om alle biler skulle vært individuelt utstyrt.

Sju utgaver

De sju utgavene Volkswagen nå skal tilby er alle sammen basert på basisvarianten av ID.3 Pro Performance, med 58 kWh batteri, med unntak av Tour-utgaven med 77 kWh.

ID.3 Pro Performance er den enkleste varianten som tilbys, og kommer med navigasjon, adaptiv fartsholder, og trådløs lader til telefon.

ID.3 Life inkluderer en komfortpakke med oppvarmet ratt, setevarme og flere USB-tilkoblinger. ID.3 Style har i tillegg til dette LED-matriselykter, LED-baklykter og panormatak.

Ett steg opp er ID.3 Business, som har lettsotede vinduer, ryggekamera, og nøkkelløs tilgang. Neste steg heter ID.3 Family, og har alt dette, pluss klimaanlegg med to soner.

ID.3 Tech har en rekke førerstøttesystemer, infotainmentpakke, HUD og oppgradert lydanlegg. Full pakke får man med ID.3 Max, som har alt tilgjengelig tilleggsutstyr, inkludert styreassistent, dynamisk fartsholder, og 12-veis elektriske massasjeseter.

Tour-utgaven blir den dyreste, og har alle tilgjengelige utstyrspakker, og 19 tommers felger. Men denne bilen har kun fire seter.

Norske priser ikke oppgitt

Norske priser er ikke oppgitt i pressemeldingen, men i Tyskland koster disse modellene fra 37.787 euro til 48.432 euro (402.000 til 515.000 kroner inkludert tysk MVA). I Norge er varmepumpe standardutstyr, og det blir det trolig også i fremtiden. Det vil trolig påvirke prisen her i landet.

ID.3 Pro S skal bli tilgjengelig senere, og kan ikke bestilles nå. For de som venter på den billigste utgaven av bilen med batteri på 45 kilowattimer, kalt ID.3 Pure, har ikke Volkswagen noe konkret tidspunkt for levering, annet enn at det skal skje i løpet av noen måneder.

Det er heller ikke kjent når Volkswagen vil åpne for fri konfigurering av ID.3.

Vi har spurt Volkswagens norske importør, Harald A. Møller, om når de kommer med informasjon for Norge, men foreløpig ikke fått svar.

Volkswagens norske importør har lagt stor vekt på å understreke at det er de første kundene som får det beste tilbudet, og har oppfordret til at de som ønsker mest bil for pengene bør bestille førsteutgaven ID.3 1st før det er for sent.

Det er mulig å forhåndsbestille ID.3 1st frem til 17. juli.

ID.3 1st koster fra 351.900 kroner levert Oslo. Ett nivå opp får du utstyrsnivået Plus, som koster 404.000 kroner. Toppmodellen Max koster 452.200 kroner.