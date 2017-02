– Dette skjer når du kombinerer en optimistisk innstilling med problemløsning og innovasjon

Ingen vil se skjevt på deg dersom du føler at verden er ganske risikabel akkurat nå. Men la meg vise deg at alt ikke bare er sorg og elendighet.

Jeg vil invitere deg til å se nærmere på hva som skjer når du kombinerer en optimistisk innstilling med sans for problemløsning og åpen innovasjon.

Det er dette som karakteriserer gruppen bak Global Opportunity Report 2017, som ble presentert av DNV GL, Sustainia og United Nations Global Compact.

En optimistisk innstilling

De siste tre årene har vi ventet på at World Economic Forum skulle publisere sin årlige Global Risk Report. En uke senere publiserer vi vår egen Global Opportunity Report – som jeg personlig ser som en røyksky av håp og muligheter som stiger opp fra Norden.

Hvor kommer optimismen fra? Sant å si kommer den ikke fra bare én region; den strømmer fra innsikten til tusener av samarbeidende mennesker verden over.

Prosjektet har kontaktet 5500 ledere som jobber innen næringsliv, styresmakter og sivile organisasjoner på fem kontinenter, og bedt dem om å rangere 15 ulike muligheter for bærekraftig utvikling. Innenfor disse fant de 120 løsninger og eksisterende prosjekter verden rundt som viser praktiske og inspirerende løsninger på de globale utfordringene.

Vi begynner der risikorapporten stopper. De fem største risikoene dette året var: Ustabile regioner, utarming av jordsmonn, økende ulikheter, byer som blir påvirket av klimaendringer, samt cybertrusler.

De tilsvarende mulighetene som Global Opportunity Report 2017 responderer med er blant annet:

• mikro-nett som gjør byer mer motstandsdyktige overfor klimaendringer

• smart vannteknologi som gir tilgang til trygt og rent vann

• bakterier som gir nytt liv til utarmet jordsmonn

• handel med fildeling og åpen tilgang

• utdanning og omskolering for å stabilisere regioner etter konflikter

• etiske hackere som tester cybersikkerheten.

Ola Borten Moe: – Miljøbevegelsen i Norge lever på statstilskudd og verdier skapt av den næringen de kritiserer

Wheel of opportunity

I «Wheel of Opportunity» (se fullversjonen her) kan du utforske de 45 nye markedsmulighetene som tre år med mulighetsrapporter har identifisert. Disse forholder seg til risikoområdene som strekker seg fra ekstremvær, vannmangel og urbanisering uten bærekraft, til ikke-smittsomme sykdommer, arbeidsledighet hos unge, og den globale matkrisen.

Det kan kanskje være litt forvirrende å navigere seg gjennom dette store hjulet, men du kan sette deg inn i alle disse mulighetene ved å lese den medfølgende rapporten. Alle tre utgavene av Global Opportunity Reports finnes nå online.

En ting du vil oppdage i den videre lesningen, er hvor sammenflettede disse mulighetene er – på samme måte som UN Sustainable Development Goals (SDGs) er sammenflettede.

Du kan også utforske hvordan mulighetene kan kobles til målene. Det bør ikke være overraskende for noen at SDG-ene (målene for bærekraftig utvikling) når de kartlegger veier til den bærekraftige verdenen som menneskeheten ønsker, også viser veier til betydelige markeder og muligheter.

Dette må alle ledere få med seg: 15 globale trender å være oppmerksom på i 2017

Endrende teknologi fremmer bærekraft

Noe som er en påfallende trend de siste tre årene er økningen av teknologi og digitalisering til et nivå der den, i år, gjennomsyrer nesten alle muligheter. Dette er i tråd med løftene for Den fjerde industrielle revolusjonen.

Som min kollega og administrerende direktør i DNV GL, Remi Eriksen påpeker, er ikke teknologien bak denne revolusjonen ny som sådan – det er bare slik at den kombineres på måter som vil la næringslivet takle tilsynelatende konkurrerende konsepter – som vekst med bærekraft.

Avanserte teknologier skyter fart, og blir en akseptert – og til og med forventet – del av hverdagen.

Et eksempel er blockchain: Mens de store bankene sliter med fordeler og ulemper med teknologien, får den en tilhengerskare i noen av verdens minst utviklede regioner.

Effektivitet, integritet, transparens og sikkerhet

Et blockchain-basert internett gir tilgang til desentraliserte tjenester som elektrisitet, helsetjenester og finansielle tjenester. Blockchain-teknologi introduserer muligheten for tillit til institusjoner med tillit til en protokoll basert på upartiskheten til matematikk og kryptografi.

De umiddelbare fordelene ved å bruke en distribuert – og ikke sentralisert – tillitsmodell er effektivitet, integritet, transparens og sikkerhet, og de langsiktige fordelene er mer involverte globale borgere med større påvirkningskraft.

Apper til mobiltelefoner gir muligheter for e-utdannelse i ustabile regioner verden rundt, og Internet of People gjør helsetjenester tilgjengelige i de fattigste og fjerneste regionene.

Årets rapport beskriver hvordan mange næringsdrivende ser viktigheten av å legge til rette for utdanningssystemer for flyktninger og migranter via teknologi som bruker smarttelefoner.

Åpen innovasjon tar oss til framtiden

Global Opportunity Report er et digitalt produkt. Vi bruker teknologi for å finne, analysere og teste funnene våre, og den skapes gjennom en åpen innovasjonsprosess som omfatter digitale nettdugnader av ideer, samt digitale samtaler og mulighetslaboratorier der mennesker møtes ansikt til ansikt.

Min egen bedrift bruker denne digitaliseringsvisjonen ved å tilby en åpen dataplattform for samarbeid mellom eiere av store tilganger som skip, rigger, rørledninger, vindkraftverk og lignende, og leverer databaserte analyser. Denne måten å jobbe på lar oss, våre partnere og våre kunder bli mer effektive, og å innovere og løse problemer sammen.

Men digitaliseringen endrer ikke målsetningene, visjonene og kjerneverdiene våre.

Og slik fungerer det også i den større verdenen av digitalisering. FNs mål for bærekraftig utvikling representerer den eneste planen vi har. Vi har ingen plan B, og vi har ingen planet B. Vi trenger å komme til målene raskt – innen 2030 – og åpen innovasjon, endrende teknologi og digitalisering gir oss mange muligheter for å komme oss dit.

Jeg lar min venn og samarbeidspartner med Global Opportunity Report, grunnlegger og direktør i Sustainia, Erik Rasmussen, få det siste ordet i denne reisen: «Funnene i rapporten viser at næringslivsledere fra alle verdenshjørner er klare til å bruke teknologi for bærekraftige endringer – å bruke teknologi for å levere i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling.»