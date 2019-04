Ap sier nei til konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er reaksjonene

Etter partileder Jonas Gahr Støres pressemøte, der han kunngjorde partiets avgjørelse, sa redaksjonskomitémedlem Frode Berge til Stavanger Aftenblad at Rogaland Ap ville ta ut dissens mot avgjørelsen. De var også blant de fire fylkeslagene som på forhånd hadde sagt at de var mot å legge bort oljekompromisset fra 2017.

– Terskelen for å ta ut dissens er høy, men for oss er saken så viktig at det er riktig og nødvendig. Det handler jo om Rogaland og hva vi er, sa Berge.

Dissensen førte til at avgjørelsen måtte ut tas opp til en avgjørende votering, som endte med klart flertall for innstillingen. Det førte til full jubel inne i salen og ute blant miljøforkjemperne på Youngstorget.

Skuffet fagbevegelse

Men også i fagbevegelsen har avgjørelsen ført til murring.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet, som også sitter i Aps sentralstyre, var svært misfornøyd

– Jeg er ikke bare litt skuffa, jeg er jævla skuffa, sa Eggum til NTB like etter at det ble klart at Arbeiderpartiet legger bort oljekompromisset fra 2017.

Han mener vedtaket gjør det vanskeligere for Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte ute i bedriftene. Han har tidligere advart om at Ap kan miste medlemmer om de går inn for å droppe konsekvensutredning.

LO er ikke uventet skuffet over at Arbeiderpartiet nå går bort fra programformuleringene fra 2017 om konsekvensutredning.

– Men vi er godt fornøyd med resten av formuleringene, som viser at Ap har den mest fremoverlente, industrivennlige næringspolitikken, sier LO-leder og Ap-politiker Hans-Christian Gabrielsen til VG.

Lytter til AUF

– Når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, går Arbeiderpartiet inn for at disse områdene ikke konsekvensutredes, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Han legger til at det er snakk om områdene Nordland VI, Troms I og Troms II.

Ap lytter dermed til ønsket fra AUF om å legge bort kompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

– En historisk dag for AUF! Dette har AUF-generasjoner kjempa og mobilisert for, og i dag får vi endelig ta saken over målstreken. Arbeiderpartiet lytter endelig til kravet i folket og i AUF om at vi må avklare denne saken en gang for alle, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak.

Støre understreket at det er flertall for vedtaket både i fylkeslagene og på landsmøtet.

11 av 15 fylkeslag ønsket på forhånd å gjøre om på vedtaket, og de ønsker også å verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning.

Ikke varig vern

Partiet går imidlertid ikke inn for varig vern av disse områdene, slik AUF har ønsket.

– Det er ikke et forslag om varig vern. Det er et forslag om at vi legger det til side, tar tak i alle de mulighetene havets ressurser gir der og går videre med det, sier Støre.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser Ap for vedtaket, men mener partiet burde gått inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Ap ga fra seg en historisk mulighet til å gå inn for varig vern mot oljeboring i havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja. De burde tatt skrittet helt ut og vernet disse sårbare områdene permanent, sier Elvestuen.