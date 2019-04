Støre vil at Norge skal være først med utslippsfri sokkel

Det må settes en tidsfrist for når den norske oljesokkelen skal være utslippsfri, mener Jonas Gahr Støre (Ap).

Myndighetene og industrien må sette fristen sammen, og Norge må bli først i verden på dette, sa han i sin tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet torsdag.

På pressekonferansen etterpå ville han imidlertid ikke svare på når fristen skal være.

– Jeg setter bevisst ikke en dato. Det vet vi ikke ennå. Men utviklingen går så fort at det er mulig å jobbe for en sånn ambisjon, sa Støre.

– Utvikles, ikke avvikles

Støre gjentok budskapet om at oljenæringen skal utvikles, og ikke avvikles, og fikk stor applaus fra salen.

– Vi skal ikke sette en sluttdato. Det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Det er ikke Arbeiderparti-politikk, sa partilederen.

Han understreket at partiets politikk er å jobbe sammen med olje- og gassnæringen og viste til at partiprogrammet går inn for å gå «skrittvis fram i nye områder, som i deler av Lofoten.

LoVeSe

Spørsmålet er om kompromisset fra 2017 om delvis vern av Lofoten, Vesterålen og Senja står når årets landsmøte er over. Det er ikke Støre sikker på.

– Jeg konkluderer ikke dette landsmøtet på et av temaene som blir diskutert i nesten alle delegasjoner. Det får vi se, sa han som svar til NTBs spørsmål.

I den timelange talen loven imidlertid AUF-leder Ina Libak at Ap skal ta ansvar for at Norge når klimamålene. Han henvendte seg også til tusenvis av ungdom som har streiket for klimaet denne våren.

– Vi ser dere. Vi forstår dere. Og vi tar utfordringen, sa han.

Landsmøtet er partiets 67. ordinære landsmøte og blir avholdt i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra torsdag til søndag.