Angry Birds-skapere vil lære småbarn partikkelfysikk

Problemet med de fleste videospillene til undervisningsformål er at undervisningen kommer i andre rekke, og underholdning i første.

Spill som Math Blaster og Number Munchers er ikke særlig mer enn oppskrytte spørrekonkurranser, og det er ikke rart at unger heller vil spille Candy Crush eller Angry Birds, sier Lauri Järvilehto.

– Ideelt sett burde undervisningskomponenten være «usynlig» – barna burde lære uten at de oppdager det.

Partikkelfysikk i spillform

Järvilehto er direktør i – og var med på å stifte – Lightneer. Det er en ny bedrift innen mobilspill som tar sikte på å snike lærdom inn i hodene til barn via spillene.

I likhet med mange andre i teamet, kommer han fra Rovio Entertainment; den finske utvikleren av Angry Birds.

Etter at Rovio oppløste sin divisjon for undervisningsspill i 2015, sluttet Järvilehto (da konsulent) og Angry Birds kreative sjef, Lauri Konttori, for å starte opplegget sitt med finansiell støtte fra oppstartshjelperen Founders Factory og Rovios Niklas Hed og tidligere markedsføringssjef Peter Vesterbacka.

Lightneer bestemte seg for å la være å fokusere spesifikt på lesing, skriving og regning. Det første spillet til bedriften, Big Bang Legends, skal prøve å få barn ned til en alder på bare fire år å gjøre seg kjent med partikkelfysikk ved å bygge konseptene direkte inn i spillets struktur.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Bygger selvtillit

Lauri Järvilehto. Foto: Lightneer

Spillerne avfyrer en høyenergi partikkelstråle for å fange opp kvarker, og setter dem deretter sammen til protoner for å danne atomer av ulike grunnstoffer.

Hvert av de første ti grunnstoffene i den periodiske tabellen, fra hydrogen til neon, representeres av ulike bevegelige karakterer med hver sin spesielle personlighet som spillerne kan bruke til å slåss mot monstre laget av antistoff.

Her finnes det ingen spørrekonkurranser.

– Foreldre bør nok ikke forvente at poden deres fullfører Big Bang Legends med noe tilsvarende en doktorgrad i kjernefysikk, men det vil gjøre dem bedre kjent med den viktigste terminologien, sier Deborah Quazzo, som er medstifter og administrerende direktør i GSV Acceleration; et finansieringsfond som satset nesten 30 millioner kroner på Lightneer i fjor.

– Ting som dette kan være veldig nyttig for å bygge selvtillit, slik at når barna kommer til ungdomsskolen og må lære seg grunnstoffene i fysikk- og kjemiundervisningen, blir de ikke skremte av det, sier Keith Taber, som er professor innen vitenskapelig utdannelse ved universitetet i Cambridge.

Hver tredje syklist sykler uten lys: Norske Jochums sykkellykter har langt på vei løst problemet i Danmark

Usynlig læring

Fokuset på det subatomære kom fra et forslag fra Vesterbacka, som i tillegg til at han investerte, også har blitt med Lightneer som markedsføringsrådgiver.

Mens han var i Rovio, forhandlet han fram lisensieringsavtaler med Nasa og Cern, som er et forskningslaboratorium i Genève, og driver Large Hadron Collider; verdens kraftigste partikkelakselerator. Forskerne ved Cern sa seg villige til å være rådgivere for Lightneer.

Etter en tidlig test av Big Bang Legends i et klasserom med 10 år gamle barn, sank hjertet til Järvilehto da ei jente sa at hun «ikke hadde lært noen ting» ved å spille spillet. Men da han spurte de 25 elevene hvor mange kvarker det er i ett proton, rakte alle barna opp hendene.

– Det var da jeg innså at tanken om usynlig læring faktisk ville fungere, sier han.

Sebrastripene skjuler verdier til milliarder av kroner: Nå strides eksperter om mønsteret fungerer

Kontinuerlig prosess

Hvert av de første ti grunnstoffene i den periodiske tabellen, fra hydrogen til neon, representeres av ulike bevegelige karakterer med hver sin spesielle personlighet som spillerne kan bruke til å slåss mot monstre laget av antistoff. Foto: Lightneer

Eric Klopfer er en professor som leder den læringsspill-fokuserte Education Arcade ved MIT, og han sier at de fleste barn egentlig ikke kan lære seg selv grunnleggende vitenskapskonsepter på denne måten.

– Læring er en kontinuerlig prosess, og spillet og opplevelsene rundt det trenger å gjøre den slik, sier han.

Men det finnes forskning som også støtter Järvilehto.

I et studium i 2011 fant akademikere fra universitetet i Sheffield Hallam i England ut at det å bygge mattekonsepter direkte inn i et spill om kjempende zombier førte til at barna spilte lengre, og gjorde det bedre i påfølgende mattetester, enn en versjon av spillet som bare introduserte konseptene med periodiske oppgaver.

Tar vanligvis seks til åtte år: Boeing og Saab brukte kun tre år på å designe, bygge og få dette flyet i lufta

Kommer tv-serie

Big Bang Legends debuterte i finske iOS app-butikker i desember, hvor det raskt gikk til topps i undervisningskategorien. Lightneer sier at de vil tilby det gratis spillet i flere land i løpet av våren.

Inntektene kommer fra annonser i appen; de fleste fra andre spillprodusenter. Det er også en animert tv-serie på gang, og grunnstoff-karakterene er designet slik at de har potensial også som kosedyr-versjoner.

Hvis Big Bang Legends lykkes, planlegger Lightneer spill som også omfatter kjemi og biologi. Og hva er Järvilehtos definisjon på suksess?

– Vi ville likt å få dette spillet ut til 100 millioner mennesker, sier han.

Det ville gjøre at Big Bang Legends bare var slått av Minecraft i verdenen av undervisningsspill.

– Det høres ikke fullt så vilt ut når du tar med i betraktning at de fleste ansatte i Lightneer har jobbet med mer konvensjonelle spill som har blitt lastet ned mer enn én milliard ganger, sier han.

– Lightneers tilnærming til barn og foreldrene deres er en mindre testet markedsføringsstrategi enn å selge direkte til skoler, slik mange produsenter av undervisningsspill har gjort, sier redaktør Lee Banville, i bransjenettstedet Games and Learning.

– Men på den andre siden har vi Minecraft, legger han til. – Det ble aldri bygd for å være et undervisningsspill.