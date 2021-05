Aner konturene av tidenes elbilår i Norge

Medlemmene av Facebook-gruppa for Ford Mach E har de siste ukene ivrig søkt opp informasjon om hvor bilskipene fylt opp med den amerikanske elbilen befinner seg. Er min bil i Antwerpen? Eller er den i Drammen?

Denne uka har de første kundebilene blitt registrert i motorvognregisteret. Dermed har vi fått nok et tilskudd til den stadig større gruppa av attraktive elbiler – i tillegg til blant annet Volkswagens ID4, som for øyeblikket er en het kandidat til å bli årets mest solgte bil. Skoda Enyaq er også på vei ut i markedet i disse dager – en annen bil som antakelig kommer til å få høye salgstall i Norge.

Høy elbilandel

Når Opplysningsrådet for Veitrafikken legger fram totalen for april kommende uke, blir det spennende å se om elbilandelen har blitt enda høyere. Nullutslippsbilene utgjorde 56 prosent i mars.

Det er liten tvil om at vi er på vei mot en elektrifisering av bilparken. Tallene mot slutten av fjoråret viser også at en rekke europeiske land kommer etter, i god fart.

Statistisk sentralbyrå la tidligere i april fram endelige tall for salg av bilbensin og autodiesel i Norge i fjor. Tallene er også oppdatert med korrekte historiske tall for autodiesel, som det viser seg at byrået har undervurdert tidligere.

Den nye statistikken viser at salget av autodiesel falt med hele 5 prosent i fjor. Det er den største nedgangen som er registrert i moderne tid.

Mens salget av bensin har falt i hvert av de siste ti årene, har diesel vært en mer standhaftig vare – blant annet fordi den selvsagt også omsettes i nyttetrafikken. Men nå er det fire år på rad med nedgang også her – riktignok mindre enn for bensin, der salget ligger 35 prosent under nivået for ti år siden.

Kort tid til 2025

Registreringen av nye biler så langt i år indikerer at salget av fossilt drivstoff kommer til å falle videre – skjønt koronakrisen i fjor vil forstyrre bildet når statistikkene skal sammenliknes.

Men en ting som er lett å måle mot, er den nasjonale ambisjonen om bare å selge nullutslippsbiler i 2025. TU har tidligere vist hvordan elbilenes andel av bilbestanden rundt om i Norge foreløpig vokser veldig sakte i store, men ganske grisgrendte områder. Her handler det som kjent både om modellenes rekkevidde, lastekapasitet og ladenettverk.

For elbilentusiastene er det lett å bli forledet til å tro at hele landet står i kø for å kjøpe elbil. Flere bilprodusenter er også allerede tilnærmet elektriske i det norske markedet. Slik er det altså foreløpig ikke. Men etter mitt skjønn, som en helt vanlig bensinbileier og som redaktør hvis oppgave det blant annet er å forsøke å analysere elbilutviklingen, blir 2021 det aller første året der vi virkelig har en elektrisk bilpark der det er fullverdige modeller i nesten alle prisklasser.

Fortsatt er det ganske få modeller som virkelig tilbyr solid tilhengervekt. Ifølge NAFs elbilguide er det bare 17 forskjellige biler som tilbyr dette i dag. Men det inkluderer også flere av det som antakelig blir «folkemodeller», som de nye Volkswagen-modellene og Skodas familiebil.

Kanskje kan vi anta at en del av dem som hittil har latt være å kjøpe elbil fordi de ikke har tilfredsstilt eget behov til nå, begynner å kjøpe. Det trengs, om 2025-målet skal være mulig å nå.