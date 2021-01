Elbilsalget kraftig opp i Europa i 2020

Elbilsalget nådde nye høyder i Europa i 2020. Årets siste måned var også en rekordmåned. For første gang ble det registrert over 100.000 nye elbiler i Vest-Europa, ifølge Schmidt Automotive Research. Dette med god margin.

Den viktigste grunnen til det økte elbilsalget i Vest-Europa var bilprodusentenes behov for å oppnå EUs CO 2 -krav på 95 gram per kilometer i snitt for 95 prosent av produsentenes registrerte biler, skriver Schmidt.

En av fire biler registrert i Vest-Europa i desember var ladbar, og rett over 160.000 nye rene elbiler kom på veiene i disse landene. Hver fjerde ble registrert i Tyskland.

Desembertallene bidro også til at antallet ladbare biler for første gang bikket en halv million i løpet av et kvartal. Det er en betydelig økning sammenlignet med forrige beste kvartal, som var tredje kvartal i fjor med 200.000 biler.

For hele 2020 var hver åttende bil ladbar, og 55 prosent av disse bilene – 726.000 – var rene elbiler.

Norges elbilandel ble slått i desember

Den norske elbilandelen var hele 66,6 prosent i desember, som er svært høyt – men ikke høyest i Europa denne måneden. I Nederland var elbilandelen 68,9 prosent i årets siste måned.

Driveren i Nederland var ifølge analysen endringer i beskatningen på firmabiler, som økte ved årsskiftet.

Trenden er tydelig. I november var ifølge Schmidt Automotive Research hver ellevte nye bil registrert i Vest-Europa en elbil. Registreringsstatistikken viser et tydelig hopp fra og med september, etter lave registreringstall i april og mai.

For ordens skyld er Vest-Europa Schmidts statistikk definert som EU-landene før 2004, pluss Norge, Sveits og Island.

Betydelig økning i Tyskland

VW ID.3 er en populær elbil i hjemlandet Tyskland. Foto: Svein-Erik Hole

Felles for bilsalget i Europa er at det i 2020 ble registrert færre nye biler enn tidligere år. I Tyskland ble det registrert nær 20 prosent færre nye biler i 2020 sammenlignet med i 2019, skriver Automobilwoche.

Det kom seg mot slutten av året. I desember ble det registrert flere nye biler enn i noen annen desember måned tidligere. Mot desember 2019 ble det registrert nær 10 prosent flere biler i desember 2020 i Tyskland.

Salget av dieselbiler i Tyskland gikk dårlig i 2020. Antall registreringer sank nær 20 prosent til en andel på 21,7 prosent. I desember hadde dieselbiler sin laveste markedsandel i Tyskland siden 2000.

Salget av elbiler gikk betydelig opp i landet. 394.940 ladbare biler ble registrert i 2020. Det gir en markedsandel på 13,5 prosent. Av disse var nær halvparten rene elbiler uten forbrenningsmotor.

Til sammenligning ble det registrert 108.000 ladbare biler i hele 2019, skriver Automobilwoche.

Det største bilmerket for rene elbiler ble Volkswagen, fulgt av Renault og Tesla.

Den økte andelen skyldes kombinasjonen rause støtteordninger for ladbare biler og generell reduksjon i antall solgte biler. I fjerde kvartal var 22 prosent av alle nye biler som ble registrert i Tyskland ladbare.

11,1 prosent elbil i Frankrike i desember

I Frankrike var desember en sterk måned for elbiler. 19,2 prosent av alle bilene som ble registrert var ladbare. Rene elbiler utgjorde 11,1 prosent, mens ladbare hybrider sto for 8,1 prosent. 20.744 elbiler ble registrert i desember alene.

Det ble for første gang registrert mer enn 100.000 elbiler i Frankrike i 2020. Det er en økning på 159 prosent sammenlignet med 2019, til sammen 110.912 elbiler, skriver Automobile-Propre.

Total markedsandel for elbiler i Frankrike i 2020 var 6,4 prosent.

Tesla Model 3 var den mest registrerte personbilen i Storbritannia i desember. Foto: Eirik Helland Urke

Tesla Model 3 mest solgt i desember i UK

Det tredje store bilmarkedet i Europa er Storbritannia, som er jevnstort med Frankrike. 6,6 prosent av alle bilene som ble registrert i 2020 var elbiler. Til sammenligning var andelen 1,9 prosent i 2019 og 0,7 prosent i 2018, skriver S&P Global.

Dette i et bilmarkedet som totalt hadde 29,4 prosent nedgang i fjor sammenlignet med året før.

Til sammen ble det registrert 108.205 elbiler i Storbritannia i 2020, og 66.877 ladbare hybrider. De fleste registreringene ble gjort av bedrifter, altså er de fleste flåtebiler eller firmabiler.

Desember var en god måned for elbilregistreringer i Storbritannia også. Tesla Model 3 var den mest registrerte bilmodellen på øygruppen forrige måned, med 5798 eksemplarer. Det er over 1000 eksemplarer mer enn den nest mest registrerte bilmodellen, Volkswagen Golf, skriver Autocar. De noterer også at det ble registrert nær dobbelt så mange Model 3 som Volkswagen ID.3.

Ingen av de ti mest registrerte bilene i Storbritannia i hele 2020 var elbiler.

Storbritannia kunngjorde i høst at de planlegger et forbud mot salg av nye fossilbiler i 2030.

Får neppe samme vekst i 2021

Analytiker Schmidt tror ikke at vi vil få se samme vekst i salget av ladbare biler som vi så i 2020 frem til 2025. Ettersom bilprodusentene har store investeringer i forbrenningsmotorer, vil bilprodusentene sikte mot å selge så få elbiler som de kan slippe unna med for å holde seg innenfor utslippsmålene.

Fra 2025 er det ventet at strengere utslippskrav vil bidra til en ny elbilbølge i EU.