Andrea vil hindre lekkasje av flinke studenter fra Trondheim

– Vi så og si presset oss inn i dette bygget, for her ville vi sitte, sier Andrea Holvik Thorson (26) mens hun ler og åpner døren til Gründerbrakka, som hun selv har startet.

Gründerbrakka er et arbeidskollektiv for NTNU-studenter som ønsker å satse på oppstart. Her kan man sitte gratis i opptil tolv måneder etter endte studier. Håpefulle må gjennom en søkeprosess for å få tildelt kontorplass, og Thorson påpeker at arbeidskollektivet er ment for hardtarbeidende gründere som satser for fullt på oppstart.

Bakgrunnen for at Andrea egenhendig startet Gründerbrakka er knyttet opp mot hennes egen oppstart Wiral. Oppstarten utvikler cablecams – et kamera som beveger seg på en line ved hjelp av en fjernstyrt motor.

Samtidig som at oppstarten skulle lansere produktet sitt på kickstarter ble teamet til gründeren uteksaminert fra NTNU, og mistet dermed kontorplassene sine. Å betale for kontorplass var uoverkommelig for bedriften. Denne mangelen på tilbud bestemte Thorson seg for å gjøre noe med.

– Jeg startet Gründerbrakka fordi det ikke fantes alternativer.

I samarbeid med Engage – NTNUs senter for entreprenørutdanning, instituttet for industriell økonomi og teknologiledelse, samt rektors fagstab, fikk gründeren tildelt lokaler på NTNU for å starte arbeidsfellesskapet.

Lekkasje av gründere

– Gründerbrakka er et soleklart eksempel på vellykket studentengasjement, sier Frode Halvorsen, senterkoordinator på Engage ved NTNU. Halvorsen mener arbeidsfellesskapet som tilbud for uteksaminerte studenter er viktig for innovasjonsmiljøet i byen.

– Historisk sett har en del oppstartsbedrifter fra NTNU flyttet til Oslo så fort de blir ferdigstuderte. Vi håper at Gründerbrakka kan være et verktøy for å hindre lekkasjen av flinke studenter ut fra Trondheim.

Den noe nedslitte utsiden til Gründerbrakka, står i sterk kontrast til hva innsiden byr på. Arbeidskollektivet er nyoppusset og inneholder romslige kontorer, flere møterom, og et stort felleslokale med velutstyrt kjøkken og en eviggående kaffemaskin.

Jobb mellom forelesning

Foruten en intens diskusjon om holdingselskaper ved kaffemaskinen er det overraskende stille i gangene. Dette skyldes at gründerne som sitter her er sosiale og engasjerte, men først og fremst her for å jobbe, sier Erik Hjertholm (27), som har fått tildelt kontorplass på Gründerbrakka til seg og oppstarten sin.

Gründeren har startet Easy Intervals – en oppstart som har som mål å hjelpe folk til å holde seg i form på en lettest mulig måte. Løsningen til gründeren er en motstandsregulator for spinningssykler, som automatisk justerer motstanden basert på pulsmåling.

Det siste året har han utvidet teamet, og de fleste av teammedlemmene er fortsatt studenter. At Gründerbrakka har fått en så sentral beliggenhet på NTNU er helt kritisk for oppstarten hans, mener Hjertholm. Det betyr at de andre på teamet kan komme bort og jobbe mellom forelesninger.

Han mener problemet med andre inkubatorer er at de ikke er tilpasset hardware-startups, siden de ikke tilbyr nødvendige fasiliteter som eksempelvis 3D-printing og god plass til å arbeide med prototyper, som han og teamet hans er avhengige av. Dette tilbyr Gründerbrakka.

Hjertholm mener den uformelle praten over kaffemaskina, og muligheten for å dele erfaringer med andre gründere, gir Gründerbrakka ekstra stor verdi.

Fra studentbedrift til arbeidsplass

Andrea deler gjerne sine erfaringer fra de siste årene i oppstart. Mens hun og teamet har jobbet med å stable Gründerbrakka opp på bena, har også oppstarten samlet inn over en million dollar i funding på kickstarter, og solgt over 5000 linekamera til kunder i over 80 forskjellige land.

For Thorson er det ingen tvil om at initiativ som Gründerbrakka er viktige for å fremme innovasjon.

– Bedrifter som befinner seg i overgangen fra å være en studentbedrift til å bli en arbeidsplass trenger all den hjelpen de kan få. Klarer vi å støtte bedrifter i nettopp denne vanskelige fasen, vil det resultere i flere suksessfulle bedrifter.