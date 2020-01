Anbefaler ny storflyplass og vei til 6,4 milliarder kroner i Lofoten

Det bør bygges en ny storflyplass på Leknes med helt ny vei med en kostnad på 6,4 milliarder kroner. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av Avinor og Statens Vegvesen.

Sammen har de to foretakene sett på hva som vil være den beste transportløsningen for regionen, og konkludert med at dagens flyplass på Svolvær bør erstattes av storflyplassen, kommer det frem i en pressemelding på sidene til Avinor.

Best nytte i Leknes

I sommer konkluderte Avinor med at Leknes var det beste alternativet for flyplass i Lofoten. Men da var Leknes fremdeles ett av tre alternativer.

I rapporten kommer det frem at en ny storflyplass på Leknes er det alternativet som gir best samfunnsøkonomisk nytte. Dette fordi veialternativet ved bygging i Stokmarknes forutsetter ferjefri kryssing av Hadselfjorden og dermed er hele 4,4 milliarder kroner dyrere.

En utbygging på Leknes vil i tillegg, ifølge rapporten gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo.

Den samlede kostnaden for vei og flyplass er estimert til å være rundt 6,4 milliarder kroner. Flyplassen alene vil koste 2,5 milliarder.

Felles utbygging øker nytten

De resterende 3,9 milliardene skal gå til å bygge veien mellom Svolvær og Leknes.

Siden begge prosjektene i utgangspunktet er samfunnsøkonomisk ulønnsomme anbefales det å bygge de samlet. Nytten av storflyplass øker nemlig jo raskere veiforbindelsene mellom Leknes og Svolvær blir.

Rapporten peker på at veiutbyggingen i tillegg vil styrke en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

I selve Lofoten bor det i dag om lag 25.000 innbyggere. Det er i tillegg et svært populært feriested, og registrerte i 2018 514.000 overnattingsdøgn på hotell og i rorbuer, ifølge SSB.

Usikre på grunnen

I planene for storflyplassen ser Avinor for seg en ny rullebane på 2400 meter som legges parallelt med dagens rullebane på 350 meter. Plasseringen vil medføre behov for utfylling av deler av Skullbruvatnet.

Terminalområdet legges vest for rullebanen og Avinor ser for seg at dagens flyplassområde kan utnyttes til andre formål.

Det nye området består delvis av myrgrunn og i den forbindelse er det usikkerhet knyttet til behovet for masseutbytting og andre tiltak.

Videre grunnundersøkelser er ikke gjennomført, men vil bli nødvendig dersom alternativet skal gjennomføres. I en senere fase med detaljplanlegging vil den eksakte plasseringen kunne bli justert noe.

Usikkerheten rundt grunnforholdene gjør at det også er usikkerhet rundt investeringsbehovet. Foreløpige anslag er 2,3 til 3,0 milliarder kroner, står det i rapporten.

Avhengig av finansiering

Avinor har ikke økonomisk bærekraft til å finansiere den nye store lufthavnen. Det er derfor en forutsetning at finansieringen skjer over statsbudsjettet.

Rapporten er ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet, som i gjeldende Nasjonale Transportplan ba om en utredning av flyplassløsningen i regionen.

Det vil nå være opp til departementet om de ønsker å prioritere anbefalingen i ny NTP, som legges frem våren 2021.