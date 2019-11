Analyse av industrielle data gjør teleteknikkdoktoren til årets teknologileder

Årets teknologileder kåres av Teknisk Ukeblad, Nito og Tekna i samarbeid. I år går prisen adm. direktør i Cognite John Markus Lervik.

Lervik har en doktorgrad i teleteknikk og var en av grunnleggerne av Fast Search & Transfer ASA. Deres søkemotor, AlltheWeb.com, var på et tidspunkt større enn Google, men ble solgt ut og havnet hos Yahoo.

Mest avanserte søketeknologi

Søkevirksomheten fortsatte i Fast som vokste seg store med kunder i Europa og USA. De ble et av de raskest voksende teknologiselskapene i Europa. Microsoft så potensialet i teknologien som var utviklet i Norge og i januar 2008 kjøpte de Fast for 1,2 milliarder dollar. Oslo er nå stedet hvor IT-giganten utvikler sin mest avanserte søketeknologi.

Norwegian Tech Awards Teknisk Ukeblad Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen.

Juryen består i år av: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder). Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Morten Dæhlen, UiO. Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Trond Markussen, Nito. Anne Borg, NTNU. Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet. Knut E. Sunde, Norsk Industri. Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening. Jan M. Moberg, TU Media.

I 2010 grunnla Lervik IT-selskapet Cxense rettet mot å effektivisere innhold og annonsering for å personifisere brukeropplevelser i digitale media.

De siste tre årene har gått med til å bygge selskapet Cognite, som han etablerte sammen med Aker. I løpet av denne korte tiden har selskapet blitt et av de ledende på innsamling og analyse av enorme mengder industrielle data for å optimalisere prosesser og vedlikehold. Det har gjort at Norge har fått et selskap som, med base i olje og gassindustrien vår, kan konkurrere svært godt med de store internasjonale selskapene innen det vi omtaler som Industri 4.0.

Vil aktivisere alle data samlet over tiår

Lervik fortalte tidligere i år om satsingen i TUs podcast Teknisk sett. Lervik ser at halve verdien handler om å vise fram datagrunnlaget til menneskene i bedriftene. Når det er gjort, kan man begynne å automatisere.

– Hvis vi skal kunne kjøre maskinlæring på alle dataene Aker BP og andre oljeselskaper har, så kan vi ikke bare se på et lite utvalg av dem. Nå er tiden kommet for å aktivisere alle de dataene som er samlet over tiår. Det er ikke bare olje som er Nordsjøens gull. Det er data også. Det er et veldig stort potensial for gevinster på mange området om vi kan se hva som skjer i et helhetlig perspektiv og gjøre avanserte analyser. Det som gjør dette mulig nå er tilgangen på datakraft og lagring i nettskyen, sammen med et stort utvalg algoritmer på åpen kildekode. Det gjør at vi kan bygge systemer veldig mye raskere og vesentlig billigere enn før, sa Lervik til TU.no i et intervju da satsingen var i startgropa.