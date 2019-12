Aktivister vant klimasøksmål i Nederland – nå må regjeringen kutte utslipp

Landets høyeste domstol opprettholdt fredag to tidligere kjennelser som innebærer at regjeringen innen slutten av 2020 må kutte utslipp av drivhusgasser med minst 25 prosent sammenlignet med 1990-nivået.

Dommen førte til at aktivister klappet og jublet i den stappfulle rettssalen.

Det er nå over fire år siden en domstol i Haag for første gang ga ordre om utslippskuttet. Aktivistgruppen Urgenda har stått bak søksmålet. Det var regjeringen som hadde anket dommen fra en lavere rettsinstans.

Jubel i Norge

Greenpeace sier seieren er utrolig viktig for klimakampen.

– Dette er eventyrlige nyheter. Det er flott å se at høyesterett knesetter det ansvaret som vestlige land som Nederland har for verdens klima. Nå håper vi at denne dommen kan stå som et godt eksempel også for Norge, når resultatet kommer i det norske klimasøksmålet, sier Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge.

Klimasøksmålet i Norge nådde ikke fram i tingretten, men ankesaken gikk nylig for Borgarting lagmannsrett. I Norge gjelder søksmålet spesifikt ti oljelisenser som er tildelt i Barentshavet.

Tingretten avviste argumentene som lå til grunn for klimasøksmålet, delvis fordi retten blant annet kom til at noen av problemstillingene var «sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske prosesser som domstolene ikke er egnet til å overprøve».

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom sier det er avgjørende at en stat ser det ansvaret den har for sine innbyggere.

– Etter et helt år med skolestreiker og klar tale fra mennesker over hele verden skulle det bare mangle at ikke dette ble utfallet. Vi gratulerer Urgenda og det nederlandske folk, sier Eiterjord.

Fartsgrensen

Kampen i rettsvesenet om for høye utslipp har veid tungt på regjeringen til statsminister Mark Rutte. I november kunngjorde han høyst motvillig at fartsgrensen på motorveiene i Nederland vil bli senket til 100 kilometer i timen for å få ned utslippene.

En nederlandsk domstol kom i mai til at regjeringen bryter EUs pålegg om å beskytte naturreservater mot utslipp av ammoniakk og nitrogengasser. Større byggeprosjekter som veier og flyplasser er stilt i bero inntil regjeringen finner ut hvordan den skal kutte i utslippene.

– Ingen liker dette. Det er et elendig tiltak. Men det er nødvendig for å hindre at Nederland stanser opp, sa Rutte.

Myndighetene har også lagt seg ut med bøndene og deres arbeidsmetoder, blant annet bruken av visse typer dyrefôr. Regjeringen mener bøndene må ta sin del av kuttene, noe som har utløst enorme demonstrasjoner. Tusenvis av traktorer har flere ganger skapt tidenes trafikkorker.