Stadig flere russiske kapteiner slipper losplikt

I 2015 var det rundt 100 russere som hadde skaffet seg et farledsbevis i Norge. Nå er det 272, ifølge Aftenposten.

Et farledsbevis betyr at skip som ellers måtte hatt en los om bord, slipper å ha det. Losen er ekspert på norske farvann og er en garanti for at skip i ukjent farvann kommer trygt fram innaskjærs.

Norsk Losforbund er kritisk til utbredelsen av farledsbevis til russiske borgere. For tre år siden ba de regjeringen om å frata russerne tillatelsen og heller slippe norske loser om bord. De påpekte at mye infrastruktur knyttet til olje- og gassektoren ligger ubeskyttet til for skip med farledsbevis.

– Kartlegging av norskekysten er en sikkerhetsrisiko, sier Johannes M. Sivertsen, leder i Losforbundet.

Han sier Norge ikke har noen kontroll med hva skip som har farledsbevis, foretar seg langs norskekysten. Sivertsen er oppgitt over at losene og andre som er kritiske, ikke blir hørt, spesielt på bakgrunn av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.