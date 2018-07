Aker BP kjøper oljelisenser for rundt 1,7 milliarder

Oljeselskapet Aker BP har inngått en avtale med Total E&P Norge om å overta elleve lisenser på norsk sokkel.

Prisen er 205 millioner dollar.

Feltene ligger i områdene Alvheim, Ula, Skarv og Noaka, opplyser Aker BP i børsmelding tirsdag morgen.

Kjøpet inkluderer fire funn, med samlede utvinnbare ressurser på 83 millioner fat olje og gass.

Kan knyttes til eksisterende felt

– Vi ser et stort verdiskapingspotensial i å maksimere produksjonen i våre produserende felt. Dette krever kontinuerlig utvikling og optimalisering av eksisterende reserver og ressurser, i tillegg til å få tilgang til nye ressurser gjennom leting og oppkjøp av eksiterende funn, sier Aker BP-sjef, Karl Johnny Hersvik, i meldingen.

To av funnene, trell og Trine, er lokalisert i nærheten av det Aker BP-opererte Alvheim-feltet, og selskapet planlegger å knytte disse til det flytende produksjonsskipet på Alvheim.

Alve Nord-funnet ligger nord for Skarv-feltet, og vil knyttes til dette.

Rind-funnet er en del av det såkalte Noaka-området (North of Alvheim, Krafla og Askja), som ligger mellom Alvheim og Oseberg, hvor både Aker BP og Equinor har gjort funn. De totale utvinnbare ressursene i dette området er estimert til å være over 500 millioner fat olje og gass. Det jobbes me då få til en utbygging av området.

I tillegg til funnene inngår også leteområder i nærheten av det Aker BP-opererte Ula-feltet i kjøpet.

– Med dette kjøpet får vi tilgang til nye tilknytningsmuligheter for Alvheim- og Skarv-områdene, vi styrker ressursbasen i Noaka-området og vi øker interessen vår i leteområder i nærheten av Ula-feltet, melder Hersvik videre.