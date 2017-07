Airbus: Si om du tør fly Super Puma og vinn en flunkende ny Ipad

Hvor stor er sannsynligheten for at offshorearbeidere noen gang vil sette seg om bord i et Super Puma-helikopter igjen? Det ønsker Airbus Helicopters svar på.

Noen dager før de norske og britiske luftfartstilsynene opphevet flyforbudet for H225/AS332 L2 Super Puma, 14 måneder etter Turøy-ulykken, rullet helikopterprodusenten ut en spørreundersøkelse rettet mot ansatte i oljebransjen.

– Vi ønsker å høre deres mening. Fyll ut skjemaet og du har en sjanse til å vinne en ny Ipad, inviterer Airbus Helicopters.

Flysikkerhet og komfort

Deler av undersøkelsen handler om helikopterflyging offshore generelt. Blant annet hva som har størst betydning for passasjerene når de befinner seg i kabinen, for eksempel ben- og skulderplass, størrelse på nødutgangene og vibrasjonsnivå.

Deretter kommer generelle spørsmål om hvilke faktorer som teller mest når det gjelder å danne seg et bilde av helikopterets sikkerhet. Produsenten spør videre om hvem som er mest avgjørende for hvordan de opplever sikkerheten; tekniske eksperter, kolleger, fagforening, flygere, arbeidsgiver, flytypens sikkerhetsstatistikk.

Undersøkelsens andre del handler konkret om Super Puma, der Airbus spør passasjerene om hvordan de opplever H225s flysikkerhet og komfort:

«Var du klar over at Airbus Helicopters har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak på H225» spør selskapet og viser til utskifting av andretrinns planetgir og forbedrede inspeksjons- og servicerutiner.

I åttende og siste side av undersøkelsen kommer spørsmål om hvor komfortabel deltakeren vil være med å fly H225 nå.

Svaralternativene er: «veldig komfortabel», «komfortabel», «komfortabel, men ønsker mer informasjon», «ukomfortabel, men kan fly i jobbsammenheng», «ukomfortabel, trenger mer informasjon for å fly» og til slutt «veldig ukomfortabel, usannsynlig å noen gang fly det».

Kun rettet mot briter

Undersøkelsen er rettet mot britisk industri, ikke norsk. Teknisk Ukeblad har spurt Airbus Helicopters om årsaken til det, uten å få svar ennå.

Ifølge Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i Industri Energi sitt helikopterutvalg, ble verken britiske eller norske fagforeninger kontaktet på forhånd. Dette kom helt ut av det blå, noe han egentlig ikke er så overrasket over. De har gjentatte ganger kritisert helikopterprodusenten for dårlig kommunikasjon og manglende vilje til dialog.

– Det er litt spesielt at vi som representerer passasjerene de henvender seg til ikke blir involvert. Jeg opplever faktisk at deler av undersøkelsen stiller spørsmål ved fagforeningenes tillit og integritet. Det er drøyt i en slik setting, sier Fjeldsbø.

Airbus har ikke sagt nøyaktig hvordan denne undersøkelsen skal brukes. Ei heller om og når resultatene skal offentliggjøres og i hvilken form. Fjeldsbø er redd for at det uansett vil være mulig å vinkle denne typen undersøkelse for å fremme det budskapet man på forhånd ønsker.

– Nå har våre britiske kolleger allerede gjennomført en tilsvarende spørreundersøkelse med 3.400 respondenter. 70 prosent av dem uttalte at de ikke vil fly mer med Super Puma. Riktignok ble denne utført ganske tett innpå Turøy-ulykka, opplyser han.

Rotårsaken

Heller ikke når det gjelder beslutningen fra Luftfartstilsynet og UK CAA om å oppheve flyforbudet ble fagforeningene orientert på forhånd.

– Det jeg er mest provosert over, er at tilsynene slipper denne nyheten en fredag kveld før fellesferien starter. Det hører ingen steder hjemme, sier Fjeldsbø som mener det betyr at tilsynene ønsker at færrest mulig skal få med seg saken.

Han mener at det er svært skuffende at tilsynene opphever flyforbudet uten at den bakenforliggende årsaken til ulykken er funnet og mener det er feil å tillate helikoptrene å fly så lenge det ikke er dokumentert at en tilsvarende ulykke ikke kan skje igjen.

Til Teknisk Ukeblad uttalte luftfartdirektør Lars Kobberstad før helga at rotårsaken kanskje aldri blir funnet, heller ikke innen den endelige havarirapporten, men at de nå mener at flysikkerheten er ivaretatt.

Også det britiske tilsynet understreker at avgjørelsen er fattet etter å ha mottatt omfattende informasjon fra den norske havarikommisjonen kombinert med at de er tilfreds med tiltakene helikopterprodusenten har innført.

Nå er det uansett slik at helikopterindustri allerede før Turøy-ulykken var presset og hadde redusert kapasiteten. Nå er Super Puma-helikoptrene på norsk sokkel for lengst erstattet, i hovedsak med Sikorsky S-92A. Slik vil det forbli:

Tar dem ikke i bruk

– Vi har ingen kontrakter som involverer bruk av helikoptertypene som hadde flyforbud, og har heller ingen planer om å ta dem i bruk igjen, opplyser pressetalsmann Morten Eek.

Norsk olje og gass' såkalte Aviation Forum (tidligere luftfartsfaglig ekspertutvalg) var overfor Teknisk Ukeblad krystallklar på det samme da Easa opphevet flyforbudet i oktober i fjor.

Det britiske offshore-sikkerhetsforumet Step Change in Safety uttrykker også en viss skepsis til at flyforbudet oppheves:

– Det er ekstremt viktig å understreke at dette ikke betyr at helikoptertypen umiddelbart blir satt i drift igjen. Det vil være opp til oljeselskapene og helikopteroperatørene.

Organisasjonen peker også på den pågående spørreundersøkelsen fra Airbus Helicopters, som har ligget ute en ukes tid og fortsatt har igjen cirka tre uker før de runder av.

– Det er veldig viktig at de ansattes mening om dette følsomme temaet kommer fram. Derfor er det ikke riktig av oss å kommentere denne saken ytterligere nå før Airbus er ferdige med å samle inn svar, dele resultatene og fortalt hvordan de har tenkt å imøtekomme dem, skriver Les Linklater som leder Step Change in Safety.