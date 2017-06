ABB Skien omstiller seg: Ser fram til 200-årsjubileumet i 2115

SKIEN: Fabrikksjef Ken Isaksen smiler stort og bredt. Han har tro på at bedriften kan feire 200-årsjubileum i 2115.

- Det går veldig godt. Vi har klart å omstille oss og tilpasser våre produkter til nye områder, ikke minst til fornybar-sektoren, sier Isaksen.

Ute ved en fabrikkhall står store, grønne transformatorer på rekke og rad.

- Disse skal inn i 28 nettstasjoner vi leverer til et vindkraftverk i Wales. Det er første eksportkontrakt til fornybarsektoren for slike stasjoner, sier Tom Rune Bjørtuft, som er leder for leder for modulære systemer.

Isaksen mener den kontrakten er et godt eksempel på hvordan selskapet klarer å holde seg ung og attraktiv.