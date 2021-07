90 personer skadd på jobb i Equinor i første halvår

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson i en pressemelding.

I andre kvartal i år har Equinor registrert ni alvorlige hendelser, mot tolv i andre kvartal i fjor. Det er derimot registrert en økning i personskader på 70 prosent, fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme periode år, skriver Dagens Næringsliv.

Nytt funksjonsområde

Som blant andre TU fortalte i april, erkjente selskapet da for første gang at kostnadskutt kunne ha gått på bekostning av sikkerheten.

Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde hos Selskapet etter en organisasjonsendring 1. juli. Bakgrunnen er å forsterke sikkerhetsarbeidet og forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene Equinor er en del av.

2021-tallene kommer i kjølvannet av flere store hendelser. En intern gransking av brannen på Tjeldbergodden i fjor, konkluderte i mai i år med at flere kunne ha omkommet. Anlegget vil være stengt fram til mars 2022 grunnet omfanget med reparasjoner for å få anlegget tilbake til sikker produksjon.

Alvorlige regelbrudd

Petroleumstilsynets gransking av Melkøya-brannen, som ble publisert i april, avdekket en rekke alvorlige regelbrudd på anlegget. Tilsynet har omtalt brannen som en av alvorligeste hendelsene i norsk petroleumshistorie.

– Vi lærer av andre. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.