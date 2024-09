Et om lag 30 meter bredt jordskred har gått over E6 ved Krekke, to mil sør for Ringebu.

– Den alternative fylkesveien er ikke framkommelig, så nå er det omkjøring om riksvei 3 Østerdalen, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen til TU.

Også mandag ble veien stengt etter et ras på samme sted, før den åpnet igjen. Nå, etter ras nummer to, er veien stengt i begge retninger.

Vil sette skredekspert på saken

Meldingen om jordraset skal ha kommet til Statens vegvesen klokken 09.20, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Foreløpig er det ikke meldt at hus er rammet, melder politiet til avisa.

– Dere fikk jo en del erfaring med dette i fjor, under uværet Hans. Kan du si noe om når du tror veien kan åpne igjen?

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi jobber først og fremst med å få oversikt nå, sier Karbø.

Flere svar vil foreligge når noen med geologisk kompetanse vurderer på veistrekningen i løpet av dagen, forteller han.

– Du nevnte tidligere i dag at mye av nedbøren fortsatt ikke har rukket å sige ned i vassdragene. Har dere nådd flomtoppen nå?

– NVE må svare på om flomtoppen er nådd, men vi har registrert at nivået i Glomma ved Elverum er flere meter unna kritisk nivå. Vi følger vannstanden i vassdragene nøye, sier han.

– Det skjer ting hele tiden

E6 sørvest for Stjørdal ble stengt på grunn av mye vann i Helltunnelen tirsdag morgen. Det samme gjelder riksvei 25 mellom Elverum og Trysil, samt avkjøringen fra E6 til Brummunddal.

– Det skjer ting hele tiden. Så dette er i utvikling, sier Karbø til TU i 8-tiden tirsdag morgen.

Så langt har mange av skadene oppstått ved at bekker har flommet over veiene. Det har også vært noen jordskred, men mest på fylkesveiene, ifølge Karbø. Bruene ser så langt ut til å ha klart seg bra.

– Regnværet roer seg litt og trekker nordover, men det er klart at det er en del vann som skal ned og elver som vil stige i etterkant av regnværet. Det følger vi med på, sier Karbø.

Stillestående kø

En entreprenør kom tirsdag morgen til Helltunnelen, opplyser Vegtrafikksentralen i Trøndelag, Møre og Romsdal til NTB.

– Omkjøring skiltet om fylkesvei 950 Gevingåsen så lenge, melder Vegtrafikksentralen på X. Beregnet åpningstid er klokka 10, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Ifølge Adresseavisen meldes det om nærmest stillestående kø i flere kilometer mellom Hommelvik og Hell.

Ellers er det ikke meldt om store hendelser foreløpig i Trøndelag.

Det har som varslet kommet store mengder nedbør det siste døgnet, og flere veier er stengt. Ifølge meteorologene har det falt inntil 80 millimeter nedbør på det meste det siste døgnet.

Mange hus rammet

Etter nattens nedbør er 17 personer evakuert til et hotell i Ringsaker kommune. I tillegg har flere reist til familie eller venner, opplyser kommunen på sine nettsider.

Ringsaker brannvesen har hittil fått over 60 henvendelser, og de venter flere. Flere veier er stengt, men politiet melder ellers om en rolig natt uten alvorlige hendelser.

– Situasjonen er stadig mer oversiktlig tirsdag morgen. Samtidig er mye infrastruktur, noe industri og mange husstander fortsatt berørt av vannmassene. Vi minner om at farevarselet for jordskred fra NVE fortsatt er på oransje nivå. Teknisk drift er i kontinuerlig beredskap og har mannskap ute i felt, sier kommunedirektør Jørn Strand i Ringsaker.

Folk som har fått vann i kjelleren, rådes til å ringe brannvesenet, men kloakk må sugebil ta seg av.

– Faren ikke over

En rekke veier, gang- og sykkelstier er stengt eller påvirket av oversvømmelser. En fylkesvei i Trysil er stengt på grunn av jordskred. Ifølge Statens vegvesen er skredet omkring 50 meter bredt.

– Vi har tatt hånd om hendelsene underveis. Vi får mange tips fra publikum, så da handler det om å dra dit og prøve å ordne opp. Det sier Mikael Olsen ved Vegtrafikksentralen Øst til Aftenposten.

Han sier at faren ikke er over, selv om regnet skal gi seg midt på dagen i dag.

– Vi har fortsatt et oransje farevarsel som varer til klokken 14. Vi skal ikke friskmelde situasjonen ennå. Vi må ikke glemme at alt vannet som har kommet, skal finne nye veier.

Skoleskyss innstilt

Verst rammet av uværet så langt er altså Innlandet. Flere bussavganger er innstilt på grunn av stengte veier – noe som også vil påvirke skoleskyssen.

– Dette gjelder spesielt i Gausdal kommune, skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

– Det kan også være andre forhold som vil kunne påvirke busstrafikken, for eksempel at bussjåfører ikke kommer seg på jobb, legger de til.

Ingen tog mellom Trondheim og Oslo

Dovrebanen er stengt to steder. Det er stengt mellom Fåvang og Hunderfossen på grunn av ras – en ny oppdatering er ventet klokken 12, opplyser Bane Nor. Det er også stengt mellom Brumunddal og Moelv på grunn av de vanskelige værforholdene.

– Dette kan ta tid, melder Bane Nor og varsler også her en oppdatering om situasjonen klokka 12.

Stengningen påvirker toglinjene F6 mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen og RE10 som går fra Drammen til Oslo S og Lillehammer.

– Alle tog på Dovrebanen innstilles uten alternativ transport fram til klokken 12 tirsdag, opplyser togselskapet SJ.