Avisen Wall Street Journal viser til uttalelser fra et sikkerhetsselskap, en høytstående ukrainsk tjenesteperson og at området har blitt angrepet av ukrainske droner i det siste.

Selskapet Osprey Flight Solutions, som driver sikkerhet innen luftfart, sier i en melding til luftfartsselskaper at flyet «trolig ble skutt ned av et russisk militært luftvernsystem».

– Videoer av vraket og omstendighetene rundt luftromssikkerhet sørvest i Russland antyder muligheten for at flyet ble truffet av en form for luftvern, sier Matt Borie, som er etterretningssjef i det private selskapet.

– Burde ha stengt luftrommet

Eksperter på luftfart har sagt at skader på flyets bakre parti stemmer overens med skader fra luftvern eller et missilangrep, ifølge WSJ.

Andrij Kovalenko, som leder Ukrainas senter mot desinformasjon, sier på X at flyet ble skutt ned av russisk luftvern.

– Flyet ble skadet av russerne og sendt til Kasakhstan i stedet for å nødlande i Grozny for å redde liv, sier Kovalenko.

– Russland burde ha stengt luftrommet over Grozny, men gjorde ikke det, sier Kovalenko.

Kasakhstanske myndigheter melder onsdag kveld at flyets «svarte boks» er funnet. Begrepet viser til ferdsskriver og taleregistrator om bord i et fly.

Russiske myndigheter har ikke kommentert saken overfor Wall Street Journal.

Dårlig vær og fugler

Flyet fløy over et område i Nord-Kaukasus i Russland som de siste ukene har blitt angrepet av ukrainske droner. Så sent som onsdag meldte russiske myndigheter at de hadde skutt ned 59 ukrainske droner. En drone ble skutt ned over Vladikavkaz vest for Grozny bare tre timer før det aserbajdsjanske flyet styrtet, ifølge Sergei Menyalo, som er guvernør i regionen.

Passasjerflyet, som tilhører Aserbajdsjan Airlines, styrtet nær kystbyen Aktau. Minst 38 personer er døde, og 29 personer har overlevd, ifølge kasakhstanske myndigheter.

Flystyrten etterforskes av myndighetene. Ifølge flyselskapet kan flyet ha kollidert med en flokk med fugler. Ifølge Aserbajdsjans president endret flyet kurs som følge av dårlige værforhold.