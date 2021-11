700 personer har kjøpt billett til privat tur til rommet

Billettsalget er ifølge selskapet oppløftende. Omtrent 100 billetter skal ha blitt solgt etter at prisen ble oppjustert fra drøyt to millioner kroner (250.000 dollar) til knappe fire millioner kroner (450.000 dollar) per sete i august i år, ifølge the Verge.

– Etterspørselen etter romturer er sterk og vi har solgt billetter raskere enn planlagt, sier Virgin Galactic-sjef Michael Colglazier i en uttalelse i selskapets tredjekvartalsresultat.

Han mener billettsalget tyder på at markedet verdsetter romturisme.

– Dette er et avgjørende øyeblikk for selskapet i det vi går fra å være en prototypeutvikler til å bli en global, oppskalert og kommersiell operasjon, sier har videre.

Skal designe neste generasjons romskip

I oktober i år lanserte selskapet et program for å forlenge levetiden til romfartøyene. De inngikk også leieavtale for et samarbeids- og designsenter hvor neste generasjon fartøy etter planen skal designes og prosjekteres.

De nye tiltakene skal øke påliteligheten i forberedelsen til kommersielle reiser i fjerde kvartal 2022.

Selskapet har allerede flydd en rekke ganger uten turister om bord. Den første bemannede turen var i desember 2018.

I juli i år dro også Virgin-eier Richard Branson til rommet i fartøyet VSS Unity.

I grenseland

Virgin Galactics flyvninger hittil har vært til det de selv definerer som grensen av verdensrommet, som er over 80 kilometer. Dette er definert ut ifra hvor Nasas astronauter må passere for å få sine astronautbeviser (vinger).

Det finnes ikke en offisiell grense for hvor grensen til verdensrommet går, men mange romorganisasjoner setter grensen på 100 kilometer, den såkalte Karman-linjen, som er oppkalt etter den ungarsk-amerikanske fysikeren Theodore von Kármán.

I sommer var det et romkappløp mellom de superrike som satser innen romturisme. Branson var oppe noen dager før konkurrenten og Amazon-eier Jeff Bezos, men Bezos krysset, i motsetning til Branson, Karman-linjen.

Pause i billettsalget

De fleste av Virgin Galactics billetter ble solgt i fjor da prisene var lavere enn dagens. Fram til Bransons tur til rommet ble billettsalget midlertidig stoppet, før det åpnet igjen i august.

I september avslørte det amerikanske magasinet the New Yorker at Bransons fartøy hadde avviket fra den planlagte ruten tilbake, ifølge the Verge, og amerikanske luftfartsmyndigheter ga fartøyet flyforbud. I midten av september ble saken løst og fartøyet fikk igjen de nødvendige tillatelsene.