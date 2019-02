Branson vil ut i verdensrommet allerede i juli

– Håpet er å reise opp på 50-årsdagen for månelandingen. Det er det vi jobber for, sa Branson på et arrangement på USAs luft- og romfartsmuseum i Washington torsdag.

Apollo 11 landet på månen 20. juli 1969, og Neil Armstrong og Buzz Aldrin ble de første menneskene som satte en fot på månens overflate.

Branson har foreløpig ikke ambisjoner om å komme til månen, men selskapet hans er ett av to som nærmer seg å kunne fly passasjerer ut i verdensrommet, om enn bare for noen minutter. I tillegg til Virgin Galactic, nærmer Blue Origin seg dette målet.

I desember nådde Virgin Galactic for første gang en høyde 80 kilometer fra jordens overflate, som USA regner som grensen mot verdensrommet. Den internasjonale standarden er 100 kilometer. Selskapets romfly SpaceShipTwo har to piloter om bord og skal kunne ta seks passasjerer. Det slippes fra et fly i stor høyde, før det bruker egen motor for å klatre høyt nok til at man ser krummingen av jorden.

Branson sier romeventyret koster ham 35 millioner dollar i måneden og at han har investert over 1 milliard dollar siden begynnelsen tidlig på 2000-tallet.

Parallelt med utviklingen av romflyene, jobber Elon Musks selskap SpaceX for å kunne sende en japansk milliardær til månen, men det vil ikke skje før tidligst i 2023.