70 gasseksplosjoner i Boston på grunn av for høyt trykk

Rundt 70 gasseksplosjoner førte til at minst 39 bolighus sto i brann nord for Boston i USA torsdag. En person er omkommet og ti er skadd.

Ifølge lokale myndigheter var brannene trolig forårsaket av naturgass som hadde lekket fra gassrør i forstedene Lawrence, Andover og North Andover.

Innbyggerne som får strøm levert av selskapet Colombia Gas, ble bedt om å evakuere. Det bor til sammen 146.000 mennesker i de tre forstedene.

Nord Stream 2: Sveriges regjering sier ja til omstridt gassledning

For høyt trykk

I Andover er alle brannene nå meldt slukket.

Etaten for krisehåndtering i Massachusetts sa at brannene var forårsaket av for høyt trykk i gassrørene. Colombia Gas jobbet med å lette på trykket. All strøm er nå stengt av i de berørte områdene, opplyser politiet.

Selskapet hadde tidligere torsdag kunngjort at de ville gjennomføre en oppgradering av gassrørene i disse områdene, men det er ikke kjent om arbeidet hadde begynt.

Minst ti personer skadd

En 18 år gammel mann omkom på sykehus torsdag kveld etter at bilen han satt i ble truffet av en pipe som følge av at et hus eksploderte i Lawrence.

I tillegg er minst ti personer bekreftet skadd, en av dem kritisk, og sendt til sykehus. Skadene gjelder alt fra røykinhalering til skader forårsaket av eksplosjonene.

En innbygger i Lawrence, Ra Nam, fortalte til AP at han løp ned i kjelleren da brannalarmen gikk og fant varmtvannsbeholderen i brann. Minutter senere hørte han en kraftig eksplosjon fra nabohuset som fikk bakken til å riste. Han løp så ut i hagen, der han så at kjelleren i nabohuset sto i full fyr.