7 av 10 ønsker påbud om hjelm på elsparkesykler

– Vi er klar over at et hjelmpåbud vil være krevende for bransjen og brukerne, men vi mener at helse og sikkerhet må komme først. Risikoen for å bli skadet på elsparkesykkel er ti ganger større enn risikoen for å bli skadet på vanlig sykkel, og hodeskader er blant de vanligste skadene. Det er godt dokumentert at hjelm forebygger hodeskader blant syklister, derfor ønsker vi et hjelmpåbud på elsparkesykkel, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen, som ble gjennomført av YouGov og avsluttet i mai, viser at langt flere kvinner enn menn ønsker hjelmpåbud, 72 mot 58 prosent.

Andelen lavest i Oslo med 59 prosent og størst i Agder og Sør-Østlandet med 71 prosent.

Det er jevnt fordelt kjønns- og aldersmessig blant de 26 prosentene som ønsker et forbud mot elsparkesykler. Blant dem som ønsker forbud er andelen størst i Oslo med 30 prosent, og lavest i Agder og Sør-Østlandet med 20 prosent.

2000 registrerte ulykker

– Når man vet at det har vært opp mot 2000 registrerte ulykker med elsparkesykler i Oslo de to siste årene, er det kanskje ikke så overraskende at en av tre i hovedstaden helst ser at elsparkesyklene forsvinner. Mange opplever dem også som en stygg del av bybildet. Samtidig vil de nye forskriftene trolig føre til en bedring, og så må man ikke glemme at et flertall, 52 prosent av de spurte, svarer at de ikke ønsker et forbud mot elsparkesykler, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, på oppdrag fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer over 18 år.

Analyseselskapet Fluctuo har overfor E24 tidligere anslått at det finnes én elsparkesykkel for hver 50. Oslo-borger i byen, noe som gir den tetteste dekningen i hele Europa. Utleieselskapet Bolt mener at det kan bli helt opp mot 25.000 elsparkesykler for utleie i hovedstaden i sommer.

Strengere regler for bruk av elsparkesykler

Dagens regelverk for elektriske sparkesykler ble etablert i 2018. Bakgrunnen var et ønske om å tilgjengeliggjøre ulike typer små elektriske kjøretøy. Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering.

Fra 18. mai gjelder følgende regler:

Kommunene får mulighet til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge et overtredelsesgebyr på 3000 kroner.

Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

Det kan komme flere regelendringer for bruk av elsparkesykler før sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.