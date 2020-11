52 år etter at det ble bygget er Hercules-flyet «Ty» i ny drakt – klar for nye oppdrag

I november 2019 fikk fem tidligere norske C-130H Hercules transportfly nye eiere etter å ha stått til salgs i ørkenen i Arizona i nesten tolv år. Kjøperen var Coulson Aviation som har hovedkontor nær Vancouver i Canada.

Ett år senere er det første Hercules-flyet bygget om og klar for nye oppdrag – nå som brannslukkingsfly.

Etter overhaling, ombygging og omlakkering er flyet nå registrert som N132CG og kalles Tanker 132, men det har også beholdt navnet det hadde i de nesten 40 årene det tjenestegjorde i det norske Forsvaret: «Ty» – den énhendte krigsguden fra norrøn mytologi.

– Vi ønsker å bevare historien til disse fantastiske norske flyene for kommende generasjoner, skriver Coulson i ei melding til Teknisk Ukeblad.

Tilbake i lufta

Det var i slutten av februar i år at «Ty» ble hentet ut fra flybasen Davis-Monthan i Tucson i Arizona, hos 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG), også kjent som «The Boneyard».

Dette er et gunstig lagringssted på grunn av lite regn og lav luftfuktighet, slik at ikke flyene korroderer bort, og fordi sanda er så hardpakket at det ikke er behov for å bygge parkeringsramper. Også Hercules-flyet «Brage» ble hentet ut da, men ligger litt bak «Ty» i ombygginga.

Direktør Wayne Coulson har opplyst til Teknisk Ukeblad at de beregnet cirka ni måneder til jobben med å gjøre de norske flyene klare til brannslukking. Selv om de fikk noen utfordringer knyttet til covidsituasjonen og orkanen «Sally», har prosjektet fulgt timeplanen ganske bra.

En slik tank har kapasitet til cirka 15.000 liter slukkemiddel. Foto: Coulson Aviation

Flyene er overhalt og noe bygget om i forbindelse med installasjonen av deres egen såkalte «4000 USG SMART Retardant Ariel Delivery System» (RADS). Dette systemet har kapasitet på 15.000 liter slukkemiddel som kan dumpes på 2,2 sekunder. I tillegg er flyet blant annet utstyrt med ny glasscockpit og nattsyn («Night Vision Goggles», NVG).

Ombyggingen til Tanker 132 ble ferdigstilt i Crestview i Florida 1. oktober, og det fortsatt militærgråe flyet fløy dagen etter til Spokane i Washington for omlakkering og en siste inspeksjon. Dette arbeidet var ferdig 21. oktober.

Coulson har flere kontrakter med det offentlige rundt om i USA, Sør-Amerika og Australia, og det er ikke kjent hvor «Ty» skal settes inn først.

Norrøne guder

De fem flyene som selskapet kjøpte fra den norske staten i fjor for til sammen 4,5 millioner dollar, heter formelt L-382C-14D, og ble bygget av daværende Lockheed i Marietta, like utenfor Atlanta i Georgia, i 1968.

Flyene har produsentserienummer fra 4334–4339 og ble levert Luftforsvaret i 1969. Da de ble lagt i møllpose i 2008 hadde de akkumulert flytid fra 21.614 til 23.072 timer fordelt på henholdsvis 6.446 og 7.019 sykluser/trykksettinger.

Man trenger ikke lete lenge blant folk som var i Forsvaret for noen tiår siden, for å finne noen som tilbragte noen kanskje ikke superkomfortable flytimer bak i disse flyene. De ble kjøpt inn blant annet for å dekke datidas behov med mobiliseringsforsvar der det handlet om å kunne forflytte tropper raskt mellom landsdelene.

Slik sto «Ty» sammen med fire andre C-130H fra Luftforsvaret lagret i tolv år. Foto: Coulson Aviation

I løpet av de 40 årene de var operative i Norge ble det gjennomført over 300 modifikasjoner på flyene. Noe av det siste som skjedde før de ble faset ut, var at de fikk nye vinger. Det er beregnet at flyene i gjennomsnitt har 14.000 flytimer igjen.

Av sekstetten som ble levert i 1969 befinner det seg fortsatt ett eksemplar på norsk jord. Fabrikknummer 4335/norsk serienummer 953 «Tor» står utstilt på Forsvarets flysamling på Gardermoen.

Mens de seks C-130H fra 60-tallet var oppkalt etter mannspersoner fra norrøn mytologi – «Odin», «Tor», «Balder», «Frøy», «Ty» og «Brage» – er de fire C-130J-flyene fra 2000-tallet oppkalt etter kvinneskikkelser, flere av dem hustruer til gamlekarene.

Norge kjøpte fire C-130J, ofte omtalt som «Super Hercules» som erstatning for de seks H-versjonene. «Frigg» og «Idunn», ble levert i henholdsvis november 2008 og april 2009. «Siv» og «Nanna» ble levert fra Lockheed Martin-fabrikken i mai 2010.

«Siv» gikk tapt i Kebnekaise 15. mars 2012 og ble et halvt år etter den tragiske ulykken erstattet med «Frøya».