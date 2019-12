5 podkastanbefalinger fra TU

Julen nærmer seg og kulda setter inn. Hålke, is og snø, piggdekk, brodder og peis. Julen er perfekt tid for å nyte en god podkast. Har du allerede hørt gjennom alt av Teknisk Sett kommer tips til andre podkaster vi mener kan passe for deg.

Joe Rogan Experience

Joe Rogan Experience #1169 – Elon Musk. Vi begynner med den mest åpenbare. Joe Rogan har utviklet det som har blitt en av verdens aller største podkast. Komikeren gjør lange dybdesamtaler med noen av verdens mest kjente navn, og episoden vi har valgt å anbefale er med geniet og ingeniøren Elon Musk. Dette er ikke den mest velartikulerte personen man finner i en podkast, men kanskje den mest interessante.

Liker du formatet Rogan kjører så er det verdt å ta en lytt til Joe Rogan Experience #1259 – David Wallace-Wells. Dette er New York magazine-journalisten bak boken «The Uninhabitable Earth: Life After Warming», som forteller om global oppvarming og følgene det kan få.

Ønsker du å leve lenge kan det være verdt å høre Joe Rogan Experience #1349 – David Sinclair. Biologen og professoren jobber på Harvard Medical School og har blant annet gitt ut boken «Lifespan: Why We Age And Why We Don’t Have To».

Reply All

Podkasten med den lite omspennende beskrivelsen «A podkast about the Internet that is actually an unfailingly original exploration of modern life and how to survive it» av The Guardian.

Podkasten er produsert av Gimlet og her kan vi anbefale episoden #130 The Snapchat Thief. Episoden baseres på en jente som rett og slett blir frastjålet Snapchat-brukeren sin «Lizard», og den ene podkastverten som forsøker å spore opp hackeren.

Liker du Reply All og deres datakyndige problemløsningsferdigheter kan vi også anbefale #140 – The Roman Mars Mazda Virus. Her er det en lytter som sliter med å spille av en spesifikk podkast i bilen sin, nemlig podkastene til Roman Mars «99% Invisible». Klarer du å gjette hvorfor podkastfilen får bilen til å restarte radiosystemet sitt?

99 % Invisible

Podkast som ikke lar seg avspille i en spesifikk Mazda kan være verdt å høre på. 99 % Invisible handler om design og arkitektur, ting som befinner seg overalt i livene våre, og kanskje også plasser vi ikke lenger legger merke til.

Episoden 128 – Hacking IKEA tar for seg trenden med å redesigne IKEA-møbler til å bli mer funksjonelle og bedre møblement. Også et prosjekt som lar seg gjøre mens man hører på podkast.

Abels Tårn

Vi skal tilbake til Norge og til radioprogrammet Abels Tårn, som også legges ut som podkast.

Programmet består av et forskerpanel som besvarer spørsmål fra lyttere: Blir det tidevann i et melkeglass? Suger våte kluter bedre enn tørre? Her er det bare å se an navnene på episodene for å prøve å navigere deg fram til en episode som passer akkurat deg.

Akkurat nå i disse juletider passer nok episoden fra 29. november «Djengis Khans spyfluer, kullkraft på (elbil) tanken og bråkete vindmøller.

Darknet Diaries

Til slutt anbefaler vi podkasten som handler om de mørke sidene av internett, Darknet Diaries.

Ep 47: Project Raven er historien om en tidligere NSA-agent som jobbet for en hackergruppe i De forente arabiske emirater.

Hvordan lærte han seg å hacke, hvordan endte han opp i Midtøsten, og spionerte han på sine egne?