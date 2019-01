4500 ansatte mister jobben i Sveriges Nav

Hver tredje ansatte, eller 4.500 personer, i Arbetsförmedlingen, Sveriges svar på Nav, mister jobben som følge av omorganisering.

En rekke arbeidskontor skal legges ned rundt omkring i landet, opplyser Arbetsförmedlingens leder Mikael Sjöberg.

– En svært tung beslutning, sier han.

Oppsigelsesvarselet er blant de største noensinne i Sverige. I dag har Arbetsförmedlingen noe over 13.000 ansatte fordelt på rundt 240 kontor. Rundt 3.500-4.000 av dem som mister jobben, er ansatt andre steder enn ved hovedkontoret i Stockholm.

Norsk Industri og Nav: Skal få flere unge ut i arbeid

Skal bli privat ansvar

Beslutningen henger sammen med samarbeidsavtalen som de nye regjeringspartiene står samlet bak. På sikt legger regjeringen opp til at selve arbeidsformidlingen blir private aktørers ansvar. Dermed vil ikke Arbetsförmedlingen ha like stort behov for å ha kontor rundt omkring i kommunene.

Digital drift og et kontrollapparat blir viktigere når så mange ansatte forsvinner:

– Det er også denne delen som holdes unna i oppsigelsesvarselet - digitaliseringen og IT, sier Sjöberg.

Han mener at nedskjæringen, både i antall ansatte og antall kontor, vil påvirke Arbetsförmedlingens evne til å ivareta sitt oppdrag.

Lovet å gjøre det enklere å kombinere Nav og utdanning: Fire måneder senere har de ikke svar på hvordan (TU Ekstra)

Oppsigelser i løpet av april

– Mine tanker går virkelig til alle medarbeidere nå. Det er veldig mange som kommer til å havne i en usikker situasjon. Det tar en stund før vi kan fortelle nøyaktig hvor mange som sies opp, sier han.

Forhandlinger starter nå med fagforeningene. Ledelsen har som mål at de faktiske oppsigelsesvarslene vil være klare ved utgangen av april.

Norske Nav har ifølge etatens egne nettsider ca. 19.000 medarbeidere og 456 Nav-kontorer spredt rundt om i landet. Ca. 14.000 av Navs medarbeidere er ansatt i staten, mens 5.000 er kommunalt ansatte.