Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

– Jeg er glad for at vi i dag formaliserer et samarbeid mellom Nav og Norsk Industri, der målet er å bidra til at vi sammen får flere unge i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.

Hovedmålet med avtalen er å blant annet legge lokalt til rette mellom NAV-kontorer og medlemsbedriftene i Norsk Industri for å rekruttere arbeidssøkere til ledige stillinger.

– Avtalen fokuserer på kompetanseheving og kvalifisering av arbeidssøkere. Det er helt nødvendig, for en jobb i en moderne industribedrift forutsetter kunnskaper som man må tilegne seg. Hvis avtalen vi i dag inngår fører til at «utenforskapet» tar slutt for unge mennesker som til nå ikke har klart å finne seg en plass i arbeidslivet, vil jeg si at vi når våre mål med avtalen, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som organiserer norske industribedrifter.

– Vinn-vinn-situasjon

Norsk Industri skal finne vertsbedrifter med ønske om arbeidssøkere fra Nav, mens Nav skal finne de som best møter bedriftenes behov.

Vågeng har stor tro på at dette samarbeidet vil gi konkrete resultater for mange arbeidssøkere.

– Det er en realitet at det i mange bransjer er et skrikende behov for arbeidskraft. Når Nav, Norsk Industri og lokale medlemsbedrifter nå finner sammen og gjør en innsats for å skaffe industrien mer og kvalifisert arbeidskraft, er dette en vinn-vinn-situasjon som forhåpentligvis alle parter vil tjene på, sier Vågeng

Arbeidskonferanse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), der Norsk Industri er største landsforening, avholder onsdag sin årlige konferanse. Årets tema er «Vi og verden», og konferansen tar for seg globale handelsutfordringer som påvirker det norske samfunnet.

Til stede er blant annet journalist og forfatter Ronan Farrow, som satte i gang #metoo-bevegelsen da han i 2017 avslørte filmmogulen Harvey Weinstein og vant den prestisjetunge journalistprisen Pulitzer for avsløringene.

Også statsminister Erna Solberg (H) og Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO deltar på konferansen, som avholdes i Oslo Spektrum.